KM 70/15 C выделяется из модельного ряда, за счет привода основной роликовой щетки с пощью 2 колес. Преймуществом этой модели, является прямой привод и отличные результаты очистки при движении по кривой траэктории. Даже когда очистка производится в углу и одно колесо стоит на месте, работа основной щетки обеспечивается за счет второго колеса, двигающегося по внешней траектории. С помощью этой особенности, машина обеспечивает хорошее качество уборки как в правом, так и в левом углу. Высота боковой щетки регулируется в четырех положениях. Машина весом всего лишь 20 кг. Работает по принципу совка: с небольшим усилием, грязь транспортируется в 40 л. контейнер для грязи, который находится перед основной роликовой щеткой. Без надобности, боковая щетка может быть поднята над землей. В таком случае вы избегаете образования лишней пыли при работе.