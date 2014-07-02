Компактная подметальная машина KM 70/15 C
Подметальная машина KM 70/15 C для уборки небольших внутренних и внешних поверхностей. Площадь очистки до 2800 м2 в час. Легкость работы и высокая манёвренность. Низкое пылеобразование, контролируется потоком воздуха и пылевым фильтром. Основная роликовая щетка приводится в движение с помощью двух колес, что помогает достичь хороших результатов очистки в углах, как при правом, так и при левом повороте. Ступенчатая регулировка боковой щетки, позволяет оптимально настроить режим для уборки пола. Экономия места при хранении и легкость транспортировки с помощью легкого веса.
KM 70/15 C выделяется из модельного ряда, за счет привода основной роликовой щетки с пощью 2 колес. Преймуществом этой модели, является прямой привод и отличные результаты очистки при движении по кривой траэктории. Даже когда очистка производится в углу и одно колесо стоит на месте, работа основной щетки обеспечивается за счет второго колеса, двигающегося по внешней траектории. С помощью этой особенности, машина обеспечивает хорошее качество уборки как в правом, так и в левом углу. Высота боковой щетки регулируется в четырех положениях. Машина весом всего лишь 20 кг. Работает по принципу совка: с небольшим усилием, грязь транспортируется в 40 л. контейнер для грязи, который находится перед основной роликовой щеткой. Без надобности, боковая щетка может быть поднята над землей. В таком случае вы избегаете образования лишней пыли при работе.
Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
- Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
- Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
- Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Принцип сметания
- Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 20
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|20
|Масса рабочая (кг)
|20
|Вес с упаковкой (кг)
|23,135
|Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм)
|795 / 400 / 935
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1300 / 810 / 1040
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Видео
Области применения
- Небольшие паркинги и автостоянки
- Тротуары
- Гостиницы
- Производственные цеха
- Также для уборки на сельскохозяйственных предприятиях (на дворовой территории, в животноводческих помещениях и т. д.)