Компактная подметальная машина KM 70/15 C

Подметальная машина KM 70/15 C для уборки небольших внутренних и внешних поверхностей. Площадь очистки до 2800 м2 в час. Легкость работы и высокая манёвренность. Низкое пылеобразование, контролируется потоком воздуха и пылевым фильтром. Основная роликовая щетка приводится в движение с помощью двух колес, что помогает достичь хороших результатов очистки в углах, как при правом, так и при левом повороте. Ступенчатая регулировка боковой щетки, позволяет оптимально настроить режим для уборки пола. Экономия места при хранении и легкость транспортировки с помощью легкого веса.

KM 70/15 C выделяется из модельного ряда, за счет привода основной роликовой щетки с пощью 2 колес. Преймуществом этой модели, является прямой привод и отличные результаты очистки при движении по кривой траэктории. Даже когда очистка производится в углу и одно колесо стоит на месте, работа основной щетки обеспечивается за счет второго колеса, двигающегося по внешней траектории. С помощью этой особенности, машина обеспечивает хорошее качество уборки как в правом, так и в левом углу. Высота боковой щетки регулируется в четырех положениях. Машина весом всего лишь 20 кг. Работает по принципу совка: с небольшим усилием, грязь транспортируется в 40 л. контейнер для грязи, который находится перед основной роликовой щеткой. Без надобности, боковая щетка может быть поднята над землей. В таком случае вы избегаете образования лишней пыли при работе.

Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
  • Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
  • Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
  • Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
  • Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Принцип сметания
  • Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 20
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 20
Масса рабочая (кг) 20
Вес с упаковкой (кг) 23,135
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм) 795 / 400 / 935
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1300 / 810 / 1040

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Компактная подметальная машина KM 70/15 C

Видео

Области применения
  • Небольшие паркинги и автостоянки
  • Тротуары
  • Гостиницы
  • Производственные цеха
  • Также для уборки на сельскохозяйственных предприятиях (на дворовой территории, в животноводческих помещениях и т. д.)
