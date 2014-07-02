Masina de maturat KM 70/15 C
Maşină de măturat manuală, elegantă pentru curăţarea suprafeţelor mici în zonele interioare şi în exterioare. Capacitate de măturare de până la 2800 de metri pătrați. Forță redusă de acționare și foarte manevrabilă.
KM 70/15 C se remarcă datorită periei cilindrice principale acţionată cu 2 roţi. Avantajele acestui concept sunt în special tracțiunea bună la deplasarea pe înainte și rezultatul de măturare în timpul virajului. Chiar și atunci când există o singură roată acționată în curbe strâmte, peria cilindrică principală funcționează constant, ceea ce duce la un rezultat de măturare remarcabil. Această mașină agilă mătură bine atât în curbe la dreapta, cât și în curbele la stânga. Înălțimea periei laterale este reglabilă în patru trepte. Mașina care are o greutate de doar 20 kg funcționează pe principiul fărașului: Cu puțină forță de împingere, murdăria este transportată în direcția de deplasare în recipientul de murdărie de 40 l care se află în fața periei cilindrice principale. În zonele libere, peria laterală poate fi ridicată de la sol. În acest fel puteți evita ridicarea nedorită a prafului. Recipientul pentru murdărie un mâner ergonomic și este ușor de golit. Cadrul robust din față este, de asemenea, ușor de prins și permite transportul facil, de exemplu, pe trepte. Mânerul de împingere este pliabil și poate fi reglat în trei trepte în funcție de dimensiunea utilizatorului. După folosirea mașinii, trebuie doar să pliaţi mânerul de împingere, astfel încât să puteţi depozita mașina fără a ocupa mult spaţiu, în poziţia de parcare verticală.
Caracteristici si beneficii
Angrenare perie de maturare principala
- Peria principala este angrenata de ambele roti - pentru rezultat de maturare uniform in curbele la dreapta si stanga.
Maner de impingere reglabil
- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Recipient de reziduuri mare
- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
Principiul fărașului
- Pentru colectarea directă a murdăriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Volum rezervor brut/ net (l)
|42 / 20
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|20
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|20
|Greutate ambalaj (kg)
|23,1
|Dimensiuni ambalaj (LxlxI) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1300 / 810 / 1040
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Parcari mici si zone de parcare
- Alei
- Hotel
- Hale de productie
- Potrivit și pentru măturarea în exploatații agricole, în ferme și în hambare