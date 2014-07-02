KM 70/15 C se remarcă datorită periei cilindrice principale acţionată cu 2 roţi. Avantajele acestui concept sunt în special tracțiunea bună la deplasarea pe înainte și rezultatul de măturare în timpul virajului. Chiar și atunci când există o singură roată acționată în curbe strâmte, peria cilindrică principală funcționează constant, ceea ce duce la un rezultat de măturare remarcabil. Această mașină agilă mătură bine atât în curbe la dreapta, cât și în curbele la stânga. Înălțimea periei laterale este reglabilă în patru trepte. Mașina care are o greutate de doar 20 kg funcționează pe principiul fărașului: Cu puțină forță de împingere, murdăria este transportată în direcția de deplasare în recipientul de murdărie de 40 l care se află în fața periei cilindrice principale. În zonele libere, peria laterală poate fi ridicată de la sol. În acest fel puteți evita ridicarea nedorită a prafului. Recipientul pentru murdărie un mâner ergonomic și este ușor de golit. Cadrul robust din față este, de asemenea, ușor de prins și permite transportul facil, de exemplu, pe trepte. Mânerul de împingere este pliabil și poate fi reglat în trei trepte în funcție de dimensiunea utilizatorului. După folosirea mașinii, trebuie doar să pliaţi mânerul de împingere, astfel încât să puteţi depozita mașina fără a ocupa mult spaţiu, în poziţia de parcare verticală.