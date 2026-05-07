Компактная подметальная машина KM 70/15 C Classic
Компактная ручная подметальная машина KM 70/15 C Classic, всегда готовая к применению, обеспечивает эффективную уборку небольших площадей в помещениях и на открытом воздухе.
Компактная ручная подметальная машина KM 70/15 C Classic позволяет легко и удобно очищать любые покрытия внутри зданий и на открытом воздухе. В сравнении с метлой ее применение значительно эффективней даже при небольшой очищаемой площади (от 100 кв. м). Малая собственная масса и легко вращающиеся колеса обеспечивают простоту маневрирования и транспортировки. Привод роликовой щетки, эффективно заметающей мусор в бункер, осуществляется за счет вращения левого колеса. Для выметания мусора из углов и вдоль стен используется боковая щетка, которую во время подметания остальной площади пола можно поднять для уменьшения пылеобразования. Положение боковой щетки регулируется для компенсации износа щетины. Для ее замены не требуется применение инструментов. Бункер легко и быстро снимается для опорожнения, причем форма его передней части обеспечивает устойчивую установку в вертикальном положении. Поводковая рукоятка машины KM 70/15 C Classic подгоняется под рост оператора и полностью складывается для хранения с экономией места.
Особенности и преимущества
Небольшой весВысокая маневренность Простота транспортировки, в т. ч. по ступеням.
Большой контейнер для мусораУдобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение. Устойчивость бункера в вертикальном положении.
Регулируемая боковая щеткаОбеспечивает оптимальное подметание пола в углах и вдоль стен. Возможность регулировки давления прижима для эффективной очистки различных поверхностей. Возможность подъема щетки для уменьшения распространения пыли.
Регулируемая рукоятка
- Максимальная эргономичность.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Привод цилиндрической щетки
- Привод роликовой щетки от колеса.
- Равномерное подметание.
Замена боковой щетки без применения инструментов
- Минимальные затраты на обслуживание.
- Отсутствие простоев, вызываемых проведением сервисных работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|12,8
|Вес с упаковкой (кг)
|16,118
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1198 / 818 / 1003
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Области применения
- Небольшие паркинги и автостоянки
- Тротуары
- Гостиницы
- Производственные площади
- Также для уборки на сельскохозяйственных предприятиях (на дворовой территории, в животноводческих помещениях и т. д.)