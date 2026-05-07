Компактная ручная подметальная машина KM 70/15 C Classic позволяет легко и удобно очищать любые покрытия внутри зданий и на открытом воздухе. В сравнении с метлой ее применение значительно эффективней даже при небольшой очищаемой площади (от 100 кв. м). Малая собственная масса и легко вращающиеся колеса обеспечивают простоту маневрирования и транспортировки. Привод роликовой щетки, эффективно заметающей мусор в бункер, осуществляется за счет вращения левого колеса. Для выметания мусора из углов и вдоль стен используется боковая щетка, которую во время подметания остальной площади пола можно поднять для уменьшения пылеобразования. Положение боковой щетки регулируется для компенсации износа щетины. Для ее замены не требуется применение инструментов. Бункер легко и быстро снимается для опорожнения, причем форма его передней части обеспечивает устойчивую установку в вертикальном положении. Поводковая рукоятка машины KM 70/15 C Classic подгоняется под рост оператора и полностью складывается для хранения с экономией места.