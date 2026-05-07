Masina de maturat KM 70/15 C Classic

Măturătoarea manuală compactă KM 70/15 C Classic este întotdeauna gata de utilizare pentru a curăța eficient suprafețe mici. Poate fi folosită atât în interior, cât și în spații exterioare.

Cu ajutorul KM 70/15 C Classic, toate spațiile interioare și exterioare pot fi curățate rapid și comod. La curățarea suprafețelor de la 100 m² în sus, este mult mai eficientă decât o mătură. Greutatea redusă și rezistența scăzută la rulare a roților fac aparatul ușor de manevrat și transportat. Rola de măturare este antrenată de roata stângă, ceea ce asigură colectarea fiabilă a murdăriei în container. Peria laterală este concepută pentru curățarea marginilor și colțurilor. În spațiile deschise, aceasta poate fi ridicată pentru a reduce generarea nedorită de praf. Peria laterală este reglabilă pentru a preveni uzura, iar schimbarea ei nu necesită unelte. Containerul pentru murdărie poate fi scos și golit rapid. Partea frontală a containerului este proiectată astfel încât să poată fi așezat vertical atunci când este necesar. Mânerul rabatabil poate fi ajustat pe înălțimea utilizatorului și se pliază complet pentru o depozitare care economisește spațiu a modelului KM 70/15 C Classic.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat KM 70/15 C Classic: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Manevrabilitate bună Ușor de transportat, chiar și în sus sau în jos pe trepte.
Masina de maturat KM 70/15 C Classic: Recipient de reziduuri mare
Recipient de reziduuri mare
Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Containerul pentru deșeuri este autoportant.
Masina de maturat KM 70/15 C Classic: Perie laterală reglabilă
Perie laterală reglabilă
Asigură măturarea optimă a marginilor și colțurilor. Presiunea periei laterale se adaptează pentru curățarea eficientă a diferitelor suprafețe. Poate fi pliat pentru curățarea spațiilor deschise pentru a reduce dispersia prafului.
Maner de impingere reglabil
  • Extrem de ergonomic.
  • Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Angrenare perie de maturare principala
  • Rola principală de măturat acționată de roțile de transport.
  • Rezultat de măturat uniform.
Peria laterală poate fi înlocuită fără unelte
  • Minimizarea efortului de întreținere.
  • Fără oprirea utilajului din cauza lucrărilor de service.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj manual
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 2800
Lățime de lucru (mm) 480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 700
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 12,8
Greutate ambalaj (kg) 16,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1198 / 818 / 1003

Echipament

  • Actionare manuala maturare
  • Maner de impingere, pliabil
  • Principiul fărașului
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior

Video

Domenii de intrebuintare
  • Parcari mici si zone de parcare
  • Alei
  • Hotel
  • Unitati de productie
  • Potrivit și pentru măturarea în exploatații agricole, în ferme și în hambare
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova