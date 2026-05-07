Cu ajutorul KM 70/15 C Classic, toate spațiile interioare și exterioare pot fi curățate rapid și comod. La curățarea suprafețelor de la 100 m² în sus, este mult mai eficientă decât o mătură. Greutatea redusă și rezistența scăzută la rulare a roților fac aparatul ușor de manevrat și transportat. Rola de măturare este antrenată de roata stângă, ceea ce asigură colectarea fiabilă a murdăriei în container. Peria laterală este concepută pentru curățarea marginilor și colțurilor. În spațiile deschise, aceasta poate fi ridicată pentru a reduce generarea nedorită de praf. Peria laterală este reglabilă pentru a preveni uzura, iar schimbarea ei nu necesită unelte. Containerul pentru murdărie poate fi scos și golit rapid. Partea frontală a containerului este proiectată astfel încât să poată fi așezat vertical atunci când este necesar. Mânerul rabatabil poate fi ajustat pe înălțimea utilizatorului și se pliază complet pentru o depozitare care economisește spațiu a modelului KM 70/15 C Classic.