Ручная подметальная машина Karcher KM 70/20 C для простой и эффективной уборки на отрытых площадях. Уборка практически не оставляет пыли благодаря фильтру для мелкой пыли. Боковая щетка позволяет заметать мусор из углов и вдоль стен. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, легко адаптируется к различным поверхностям. Основная щетка приводится в движение двумя колесами, что позволяет ей легко вращаться независимо от направления перемещения. Рукоятка регулируется под рост пользователя и может быть установлена в три разных положения. Также она может быть полностью сложена для компактного хранения. Устройство стандартно поставляется с одной боковой щеткой.