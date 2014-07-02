Компактная подметальная машина KM 70/20 C

Ручная подмeтальная машина KM 70/20 C – идеальное решение для уборки малых площадей в помещениях и на открытом воздухе. Ускоряет уборку в сравнении с обычной метлой, но и практически исключает пылеобразование благодаря встроенному фильтру.

Ручная подметальная машина Karcher KM 70/20 C для простой и эффективной уборки на отрытых площадях. Уборка практически не оставляет пыли благодаря фильтру для мелкой пыли. Боковая щетка позволяет заметать мусор из углов и вдоль стен. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, легко адаптируется к различным поверхностям. Основная щетка приводится в движение двумя колесами, что позволяет ей легко вращаться независимо от направления перемещения. Рукоятка регулируется под рост пользователя и может быть установлена в три разных положения. Также она может быть полностью сложена для компактного хранения. Устройство стандартно поставляется с одной боковой щеткой.

Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
  • Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
  • Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
  • Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
  • Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Фильтр для пыли
  • Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 20
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 22
Масса рабочая (кг) 23
Вес с упаковкой (кг) 25,894
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм) 795 / 400 / 935
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Фильтр для мелкой пыли

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Компактная подметальная машина KM 70/20 C

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности

НАГРАДЫ

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Наша подметальная машина KM 70/20 C была названа журналом "HEIMWERKER PRAXIS" (1/2014) хитом в инструментальной отрасли.

Bestes Werkzeug KM 70 20 C

Лучший инструмент 2014 года

Подметальная машина KM 70/20 C была отмечена журналом "Heimwerker Praxis" знаком "BESTES WERKZEUG 2014".

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова