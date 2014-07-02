Masina de maturat KM 70/20 C
Masina de maturat prin impingere, compacta pentru utilizare in interior si exterior
KM 70/20 C de la Karcher este o alternativa foarte convenabila la curatarea cu matura. Este dotata cu un recipient mare pentru murdarie, perie rola reglabila si o perie laterala pentru margini. Are greutate redusa si este usor de folosit.
Caracteristici si beneficii
Angrenare perie de maturare principala
Maner de impingere reglabil
Recipient de reziduuri mare
Filtru pentru praf
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Volum rezervor brut/ net (l)
|42 / 20
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|22
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|23
|Greutate ambalaj (kg)
|25,9
|Dimensiuni ambalaj (LxlxI) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filtru pentru praful fin
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
Accesorii
PREMII
Best of Heimwerker Praxis 2014
Masina noastra de maturat KM 70/20 C a fost aleasa ca una dintre cele mai bune din aceasta industrie de catre revista"HEIMWERKER PRAXIS 1/2014".
Cel mai bun Instrument 2014
Masina noastra de maturat KM 70/20 C a fost aleasa ca una dintre cele mai bune din aceasta industrie de catre revista "Heimwerker Praxis".