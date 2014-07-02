Masina de maturat KM 70/20 C

Masina de maturat prin impingere, compacta pentru utilizare in interior si exterior

KM 70/20 C de la Karcher este o alternativa foarte convenabila la curatarea cu matura. Este dotata cu un recipient mare pentru murdarie, perie rola reglabila si o perie laterala pentru margini. Are greutate redusa si este usor de folosit.

Caracteristici si beneficii
Angrenare perie de maturare principala
Maner de impingere reglabil
Recipient de reziduuri mare
Filtru pentru praf

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj manual
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 2800
Lățime de lucru (mm) 480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 700
Volum rezervor brut/ net (l) 42 / 20
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 22
Greutate, gata de funcționare (kg) 23
Greutate ambalaj (kg) 25,9
Dimensiuni ambalaj (LxlxI) (mm) 795 / 400 / 935
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filtru pentru praful fin

Echipament

  • Actionare manuala maturare
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Maner de impingere, pliabil
  • Principiul fărașului
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
Masina de maturat KM 70/20 C

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
  • Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
  • Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
  • De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
Accesorii

PREMII

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Masina noastra de maturat KM 70/20 C a fost aleasa ca una dintre cele mai bune din aceasta industrie de catre revista"HEIMWERKER PRAXIS 1/2014".

Bestes Werkzeug KM 70 20 C

Cel mai bun Instrument 2014

Masina noastra de maturat KM 70/20 C a fost aleasa ca una dintre cele mai bune din aceasta industrie de catre revista "Heimwerker Praxis".

