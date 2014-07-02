Ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB для простой и легкой чистки на отрытых площадках. В шесть раз быстрее, чем веник. Уборка практически не оставляет пыли благодаря контролю воздухотока и фильтру мелкой пыли. Выдвижные боковые щетки. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, является приспосабливаемой к различным поверхностям. Главная щетка приводится в движение двумя колесами. Нажимная ручка регулируется в соответствии с высотой и доступностью для пользователя и может быть приведена в три разных положения. Также она может быть сложена в абсолютно плоский вид для компактного хранения. Устройство стандартно поставляется с двумя боковыми щетками.