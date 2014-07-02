Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB
Ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB с двухсторонним металлическим приводом - для одинаково эффективного подметание по левой и по правой кривой. Универсальная щетина для чистки в помещении и снаружи. Фильтр для пыли, прочная пластмассовая рама, главный подметальный валик, который легко регулируется, и боковые щетки с плавной регулировкой.
Ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB для простой и легкой чистки на отрытых площадках. В шесть раз быстрее, чем веник. Уборка практически не оставляет пыли благодаря контролю воздухотока и фильтру мелкой пыли. Выдвижные боковые щетки. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, является приспосабливаемой к различным поверхностям. Главная щетка приводится в движение двумя колесами. Нажимная ручка регулируется в соответствии с высотой и доступностью для пользователя и может быть приведена в три разных положения. Также она может быть сложена в абсолютно плоский вид для компактного хранения. Устройство стандартно поставляется с двумя боковыми щетками.
Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
- Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
- Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
- Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Фильтр для пыли
- Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3680
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|920
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 20
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|23
|Масса рабочая (кг)
|26
|Вес с упаковкой (кг)
|27,846
|Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм)
|795 / 400 / 935
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве