Masina de maturat KM 70/20 C 2SB

Masina de maturat manuala actionata de ambele roti astfel incat unitatea se balanseaza in mod egal la i nclinarile catre stanga si catre dreapta si de asemenea ofera un control foarte bun in linie dreapta. Perii universali impermeabili pentru orice tip de suprafata. Filtru textil pentru particule fine de praf, cadru robust din plastic, perie rotunda principala reglabila si perii laterale retractabile.

Masina de maturat manuala pentru curatarea usoara si comoda a zonelor exterioare. De sase ori mai rapida decat o matura obisnuita. Maturare aproape complet fara praf prin controlul fluxului de aer si cu ajutorul filtrului de praf fin. Peria rola este reglabila pe inaltime si deci adaptabila in functie de suprafete. Peria rola este ghidata de ambele roti. Manerul telescopic se regleaza pe inaltime in functie de utilizator si poate fi pliat complet pentru a economisi spatiu de depozitare. Aparatul este dotat standard cu doua perii laterale.

Caracteristici si beneficii
Angrenare perie de maturare principala
  • Peria principala este angrenata de ambele roti - pentru rezultat de maturare uniform in curbele la dreapta si stanga.
Maner de impingere reglabil
  • Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
  • Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Recipient de reziduuri mare
  • Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
Filtru pentru praf
  • Filtrul pentru praf curata aerul evacuat si impiedica formarea prafului la maturare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj manual
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 3680
Lățime de lucru (mm) 480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 700
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 920
Volum rezervor brut/ net (l) 42 / 20
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 23
Greutate, gata de funcționare (kg) 26
Greutate ambalaj (kg) 27,8
Dimensiuni ambalaj (LxlxI) (mm) 795 / 400 / 935
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filtru pentru praful fin

Echipament

  • Actionare manuala maturare
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Maner de impingere, pliabil
  • Principiul fărașului
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
  • Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
  • Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
  • De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
