Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Оптимальные результаты уборки внутри и снаружи: ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition с двумя боковыми щетками обеспечивает превосходную производительность уборки и подметание практически без пыли.

90-летие Kärcher: ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition убирает с помощью двух боковых щеток и подметального ролика. В сочетании с ручным приводом уборка внутренних и внешних территорий становится простой и эффективной: производительность KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition по площади в девять раз выше, чем у метлы. Подметальный ролик можно регулировать в шесть ступеней, и в сочетании с бесступенчатыми боковыми щетками достигается оптимальный результат уборки на разных полах. Используемый фильтр делает подметание практически беспыльным. Регулируемая по высоте толкающая ручка и система Home Base для переноски дополнительного оборудования, такого как ведра и мусоросборники, обеспечивают эргономичную работу. Это означает, что мусор можно утилизировать вместе с пылью и грязью за один прием. После завершения работы KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition можно хранить в экономящем место положении для парковки. В комплект поставки входят: пылесборник и сумка для аксессуаров.

Особенности и преимущества
Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щетки
Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щетки
Ступенчатое регулируемое давление прижима для достижения оптимальных результатов уборки. Возможность регулировки давления прижима уменьшает износ роликовой щетки. Для защиты щетины роликовой и боковой щеток от повреждения предусмотрена их полная разгрузка.
Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Фильтр для пыли
Фильтр для пыли
Фильтр эффективно очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки. Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро заменять фильтр.
Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition: Система Home Base
Система Home Base
Возможность перевозки дополнительного инвентаря, например, ведра и щипцов для крупного мусора. Возможность подвешивания сумки с принадлежностями на поводковой рукоятке.
Большой контейнер для мусора
  • Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Регулируемая рукоятка
  • Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
  • Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3920
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 980
Полная/полезная емкость контейнера (л) 45 / 20
Цвет Черный
Вес (с аксессуарами) (кг) 21,79
Масса рабочая (кг) 22
Масса с упаковкой (кг) 27,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 989 / 800 / 416

Scope of supply

  • Фильтр для мелкой пыли
  • Щипцы для сбора крупного мусора
  • Отсек для принадлежностей

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
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