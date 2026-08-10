90-летие Kärcher: ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition убирает с помощью двух боковых щеток и подметального ролика. В сочетании с ручным приводом уборка внутренних и внешних территорий становится простой и эффективной: производительность KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition по площади в девять раз выше, чем у метлы. Подметальный ролик можно регулировать в шесть ступеней, и в сочетании с бесступенчатыми боковыми щетками достигается оптимальный результат уборки на разных полах. Используемый фильтр делает подметание практически беспыльным. Регулируемая по высоте толкающая ручка и система Home Base для переноски дополнительного оборудования, такого как ведра и мусоросборники, обеспечивают эргономичную работу. Это означает, что мусор можно утилизировать вместе с пылью и грязью за один прием. После завершения работы KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition можно хранить в экономящем место положении для парковки. В комплект поставки входят: пылесборник и сумка для аксессуаров.