Компактная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition
Оптимальные результаты уборки внутри и снаружи: ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition с двумя боковыми щетками обеспечивает превосходную производительность уборки и подметание практически без пыли.
90-летие Kärcher: ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition убирает с помощью двух боковых щеток и подметального ролика. В сочетании с ручным приводом уборка внутренних и внешних территорий становится простой и эффективной: производительность KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition по площади в девять раз выше, чем у метлы. Подметальный ролик можно регулировать в шесть ступеней, и в сочетании с бесступенчатыми боковыми щетками достигается оптимальный результат уборки на разных полах. Используемый фильтр делает подметание практически беспыльным. Регулируемая по высоте толкающая ручка и система Home Base для переноски дополнительного оборудования, такого как ведра и мусоросборники, обеспечивают эргономичную работу. Это означает, что мусор можно утилизировать вместе с пылью и грязью за один прием. После завершения работы KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition можно хранить в экономящем место положении для парковки. В комплект поставки входят: пылесборник и сумка для аксессуаров.
Особенности и преимущества
Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щеткиСтупенчатое регулируемое давление прижима для достижения оптимальных результатов уборки. Возможность регулировки давления прижима уменьшает износ роликовой щетки. Для защиты щетины роликовой и боковой щеток от повреждения предусмотрена их полная разгрузка.
Фильтр для пылиФильтр эффективно очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки. Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро заменять фильтр.
Система Home BaseВозможность перевозки дополнительного инвентаря, например, ведра и щипцов для крупного мусора. Возможность подвешивания сумки с принадлежностями на поводковой рукоятке.
Большой контейнер для мусора
- Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Регулируемая рукоятка
- Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3920
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|980
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|45 / 20
|Цвет
|Черный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|21,79
|Масса рабочая (кг)
|22
|Масса с упаковкой (кг)
|27,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
- Щипцы для сбора крупного мусора
- Отсек для принадлежностей
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве