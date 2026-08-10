90 de ani de la Kärcher: măturatorul manual KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition curăță cu două perii laterale și o rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: performanța zonei a KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition este de nouă ori mai mare decât cu o mătură. Rola de măturat poate fi reglată în șase trepte și, în combinație cu periile laterale infinit variabile, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Filtrul folosit face ca măturarea să fie practic fără praf. Un mâner de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportul echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și colectoare de gunoi asigură o funcționare ergonomică. Aceasta înseamnă că gunoiul poate fi eliminat împreună cu praful și murdăria într-un singur pas. După terminarea lucrărilor, KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition poate fi depozitat într-un mod economisind spațiu în poziția de parcare. Inclus exclusiv în pachetul de livrare: un colector de gunoi și o pungă de accesorii.