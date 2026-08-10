Masina de maturat KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition
Rezultate optime de curățare în interior și în exterior: măturatorul manual KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition cu două perii laterale asigură o performanță excelentă a zonei și o măturare practic fără praf.
90 de ani de la Kärcher: măturatorul manual KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition curăță cu două perii laterale și o rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: performanța zonei a KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition este de nouă ori mai mare decât cu o mătură. Rola de măturat poate fi reglată în șase trepte și, în combinație cu periile laterale infinit variabile, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Filtrul folosit face ca măturarea să fie practic fără praf. Un mâner de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportul echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și colectoare de gunoi asigură o funcționare ergonomică. Aceasta înseamnă că gunoiul poate fi eliminat împreună cu praful și murdăria într-un singur pas. După terminarea lucrărilor, KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition poate fi depozitat într-un mod economisind spațiu în poziția de parcare. Inclus exclusiv în pachetul de livrare: un colector de gunoi și o pungă de accesorii.
Caracteristici si beneficii
Perie rotativă și perii laterale reglate continuuPresiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină.
Filtru pentru prafFiltrul de praf curăță eficient aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Sistemul de filtrare este usor accesibil, pentru inlocuire rapida si usoara.
Sistem Home BaseDepozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere.
Recipient de reziduuri mare
- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
Maner de impingere reglabil
- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3920
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|980
|Volum rezervor brut/ net (l)
|45 / 20
|Culoarea
|Negru
|Greutatea cu accesorii (kg)
|21,8
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|22
|Greutate ambalaj (kg)
|27,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Filtru pentru praful fin
- Colector de gunoi
- Sac accesorii SC 1
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură