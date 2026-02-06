Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack
Для ручных подметальных машин, предназначенных для уборки внутри и снаружи помещений. Плоский складчатый фильтр, подметальный валик с электрическим приводом и боковая щетка обеспечивают низкий уровень пыли и удобство подметания.
KM 70/30 C является преемником нашего KSM 690. Разработка основана на очень успешном KM 70/20 C со всеми его выдающимися характеристиками. Щетка основного валика и боковая щетка KM 70/30 C имеют электрический привод, поэтому подметать углы очень просто. Рукоятка толкателя имеет тройную регулировку, а также складывается и обеспечивает простоту использования. Основная роликовая щетка и боковая щетка легко регулируются по высоте и поэтому адаптируются к различным поверхностям. Регулировка основной роликовой щетки быстро выполняется ручкой в 6 шагов. Аккумулятор 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, предохранительная вилка) находятся на борту.
Особенности и преимущества
Регулируемая рукояткаЭргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Концепция управления EASY OperationПростая в использовании программа переключения
Удобство при транспортировкеПередние и задние ручки для удобной транспортировки и загрузки в машину.
Всасывание мелкой пыли (в версии Adv)
- Электрический вентилятор для удаления пыли с бака
- Может отключаться для очистки влажного пола
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Мощность привода (В/Вт)
|12 / 150
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 20
|Время работы (ч)
|3,5
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда аккумулятора (ч)
|12
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|45,1
|Масса рабочая (кг)
|44
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Электрический привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве