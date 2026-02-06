Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack

Для ручных подметальных машин, предназначенных для уборки внутри и снаружи помещений. Плоский складчатый фильтр, подметальный валик с электрическим приводом и боковая щетка обеспечивают низкий уровень пыли и удобство подметания.

KM 70/30 C является преемником нашего KSM 690. Разработка основана на очень успешном KM 70/20 C со всеми его выдающимися характеристиками. Щетка основного валика и боковая щетка KM 70/30 C имеют электрический привод, поэтому подметать углы очень просто. Рукоятка толкателя имеет тройную регулировку, а также складывается и обеспечивает простоту использования. Основная роликовая щетка и боковая щетка легко регулируются по высоте и поэтому адаптируются к различным поверхностям. Регулировка основной роликовой щетки быстро выполняется ручкой в 6 шагов. Аккумулятор 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, предохранительная вилка) находятся на борту.

Особенности и преимущества
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack: Регулируемая рукоятка
Регулируемая рукоятка
Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Простая в использовании программа переключения
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack: Удобство при транспортировке
Удобство при транспортировке
Передние и задние ручки для удобной транспортировки и загрузки в машину.
Всасывание мелкой пыли (в версии Adv)
  • Электрический вентилятор для удаления пыли с бака
  • Может отключаться для очистки влажного пола
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Мощность привода (В/Вт) 12 / 150
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 20
Время работы (ч) 3,5
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда аккумулятора (ч) 12
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 45,1
Масса рабочая (кг) 44
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Фильтр для мелкой пыли
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Электрический привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack
Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова