KM 70/30 C является преемником нашего KSM 690. Разработка основана на очень успешном KM 70/20 C со всеми его выдающимися характеристиками. Щетка основного валика и боковая щетка KM 70/30 C имеют электрический привод, поэтому подметать углы очень просто. Рукоятка толкателя имеет тройную регулировку, а также складывается и обеспечивает простоту использования. Основная роликовая щетка и боковая щетка легко регулируются по высоте и поэтому адаптируются к различным поверхностям. Регулировка основной роликовой щетки быстро выполняется ручкой в 6 шагов. Аккумулятор 12 В и соответствующее зарядное устройство (230 В, предохранительная вилка) находятся на борту.