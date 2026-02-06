Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack

Masina de maturat manuala actionata de ambele roti astfel incat unitatea se balanseaza in mod egal la inclinarile catre stanga si catre dreapta si de asemenea ofera un control foarte bun in linie dreapta. Perii universali impermeabili pentru orice tip de suprafata. Filtru din lana pentru particule fine de praf, cadru robust din plastic, perie rotunda principala reglabila si perii laterale retractabile.

Masina KM 70/30 C urmasa masinii noastre KSM 690. Dezvoltarea ei este bazata pe masina de succes KM 70/20 C cu toate calitatile sale exceptionale. Masina KM 70/30 C Bp are o matura cilindrica actionata electric precum si o matura laterala actionata electric de exemplu pentru maturarea usoara in colturi. Manerul de impingere este reglabil in 3 pozitii pe inaltime, rabatabil si ofera un confort mare la utilizare. Matura cilindrica si cea laterala pot fi usor reglate pe inaltime. Reglarea maturii cilindrice se face rapid cu un buton in 6 trepte.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack: Maner de impingere reglabil
Maner de impingere reglabil
Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack: Concept de operare simpla
Concept de operare simpla
Comutator de selectare programe simplu de utilizat
Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack: Capacitate de transport uşoara
Capacitate de transport uşoara
Manerele de transport in fata si in spate usureaza transportul si incarcarea intr-o masina
Aspirare a prafului fin (numai la versiunea Adv)
  • Ventilator angrenat electric pentru aspirarea prafului fin din recipientul de reziduuri.
  • Poate fi oprit pe ntru a matura podelele umede.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj manual
Putere de antrenare (V/W) 12 / 150
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 2800
Lățime de lucru (mm) 480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 700
Volum rezervor brut/ net (l) 42 / 20
Durata de functionare (h) 3,5
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Timp de incarcare acumulator (h) 12
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 45,1
Greutate, gata de funcționare (kg) 44
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Filtru pentru praful fin
  • Baterie și încărcător inclus pe aparat

Echipament

  • Actionare electrica maturare
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Maner de impingere, pliabil
  • Principiul fărașului
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
  • Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
  • Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
  • De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
