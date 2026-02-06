Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack
Masina de maturat manuala actionata de ambele roti astfel incat unitatea se balanseaza in mod egal la inclinarile catre stanga si catre dreapta si de asemenea ofera un control foarte bun in linie dreapta. Perii universali impermeabili pentru orice tip de suprafata. Filtru din lana pentru particule fine de praf, cadru robust din plastic, perie rotunda principala reglabila si perii laterale retractabile.
Masina KM 70/30 C urmasa masinii noastre KSM 690. Dezvoltarea ei este bazata pe masina de succes KM 70/20 C cu toate calitatile sale exceptionale. Masina KM 70/30 C Bp are o matura cilindrica actionata electric precum si o matura laterala actionata electric de exemplu pentru maturarea usoara in colturi. Manerul de impingere este reglabil in 3 pozitii pe inaltime, rabatabil si ofera un confort mare la utilizare. Matura cilindrica si cea laterala pot fi usor reglate pe inaltime. Reglarea maturii cilindrice se face rapid cu un buton in 6 trepte.
Caracteristici si beneficii
Maner de impingere reglabilErgonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Concept de operare simplaComutator de selectare programe simplu de utilizat
Capacitate de transport uşoaraManerele de transport in fata si in spate usureaza transportul si incarcarea intr-o masina
Aspirare a prafului fin (numai la versiunea Adv)
- Ventilator angrenat electric pentru aspirarea prafului fin din recipientul de reziduuri.
- Poate fi oprit pe ntru a matura podelele umede.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Putere de antrenare (V/W)
|12 / 150
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Volum rezervor brut/ net (l)
|42 / 20
|Durata de functionare (h)
|3,5
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Timp de incarcare acumulator (h)
|12
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|45,1
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|44
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Filtru pentru praful fin
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Actionare electrica maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură