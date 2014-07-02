Компактная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv
Ручная подметальная машина KM 70/30 C Bp Pack Adv, работающая на двух колесах, обеспечивающих равномерное подметание по прямой и при поворотах, как левом, так и правом. Влагостойкая универсальная щетина для всех поверхностей. Флисовый фильтр для мелкодисперсной пыли, прочный пластиковый каркас, главная легкорегулируемая вращающаяся щетка и выдвижные боковые щетки.
KM 70/30 C – это преемник нашего KSM 690. При разработке мы основывались на нашей удачной модели KM 70/20 C, со всеми ее отличительными чертами. Основная вращающаяся щетка и боковая щетка KM 70/30 C питаются от электричества, поэтому уборка углов, например, очень упрощается. Нажимная ручка имеет три варианта настройки, может складываться и очень проста в применении. Основная и боковая щетки легко регулируются по высоте и, таким образом, адаптируются к различным поверхностям. Настройка основной щетки осуществляется быстро при помощи ручки в одно из 6 положений. 12-вольтовая батарея и соответствующее зарядное устройство (230 В, безопасная вилка) находятся на борту.
Особенности и преимущества
Регулируемая рукояткаЭргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях. Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Концепция управления EASY OperationПростая в использовании программа переключения
Удобство при транспортировкеПередние и задние ручки для удобной транспортировки и загрузки в машину. Выступающие задние колеса облегчают движение аппарата по камням
Всасывание мелкой пыли (в версии Adv)
- Электрический вентилятор для удаления пыли с бака
- Может отключаться для очистки влажного пола
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Мощность привода (В/Вт)
|12 / 195
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 30
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|0,61
|Время работы (ч)
|2,5
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда аккумулятора (ч)
|12
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|48
|Масса рабочая (кг)
|47
|Вес с упаковкой (кг)
|54,911
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
- Плоский складчатый фильтр: Бумажный
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Электрический привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Устройство ручной очистки фильтра
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве