Masina KM 70/30 C urmasa masinii noastre KSM 690. Dezvoltarea ei este bazata pe masina de succes KM 70/20 C cu toate dotarile sale exceptionale. Peria rola principala si peria laterala a masinii KM 70/30 C sunt actionate electric astfel incat maturarea colturilor este foarte simpla. Manerul de impingere este reglabil si usureaza foarte mult manevrarea. Peria rola principala si peria laterala sunt reglabile pe inaltime si se adapteaza la orice tip de suprafata.Reglarea periei principale se face cu ajutorul unui buton cu 6 trepte. Acumulatorul de 12-V si incarcatorul corespunzator (230V) sunt incorporati in aparat.