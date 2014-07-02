Masina de maturat KM 70/30 C Bp Pack Adv
Maturator prin impingere ce curata la fel de bine pe ambele parti datorita periilor universale pentru toate tipurile de suprafete. Filtru fleece pentru praf fin si cadru robust din plastic.
Masina KM 70/30 C urmasa masinii noastre KSM 690. Dezvoltarea ei este bazata pe masina de succes KM 70/20 C cu toate dotarile sale exceptionale. Peria rola principala si peria laterala a masinii KM 70/30 C sunt actionate electric astfel incat maturarea colturilor este foarte simpla. Manerul de impingere este reglabil si usureaza foarte mult manevrarea. Peria rola principala si peria laterala sunt reglabile pe inaltime si se adapteaza la orice tip de suprafata.Reglarea periei principale se face cu ajutorul unui buton cu 6 trepte. Acumulatorul de 12-V si incarcatorul corespunzator (230V) sunt incorporati in aparat.
Caracteristici si beneficii
Maner de impingere reglabilErgonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Concept de operare simplaComutator de selectare programe simplu de utilizat
Capacitate de transport uşoaraManerele de transport in fata si in spate usureaza transportul si incarcarea intr-o masina Rolele protuberante din spate faciliteaza transportarea dispozitivului pe scari.
Aspirare a prafului fin (numai la versiunea Adv)
- Ventilator angrenat electric pentru aspirarea prafului fin din recipientul de reziduuri.
- Poate fi oprit pe ntru a matura podelele umede.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Putere de antrenare (V/W)
|12 / 195
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Volum rezervor brut/ net (l)
|42 / 30
|Suprafata filtrare (m²)
|0,61
|Durata de functionare (h)
|2,5
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Timp de incarcare acumulator (h)
|12
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|48
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|47
|Greutate ambalaj (kg)
|54,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Filtru pentru praful fin
- Filtru de tip evantai: Hârtie
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Actionare electrica maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură