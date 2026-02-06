Наша подметально-уборочная машина KM 75/40 W Bp push впечатляет своей продуманной концепцией оснащения, удобным управлением и отличными результатами уборки помещений площадью более 600 квадратных метров. Это стало возможным благодаря проверенному принципу подметания с присоединяемой боковой щеткой, регулировке поверхности подметания, не требующей инструментов, и заменяемому и регулируемому основному подметальному валику, для которого также не требуются инструменты. Эффективное взаимодействие мощного всасывания пыли и механической очистки плоского складчатого полиэфирного фильтра позволяет работать практически без пыли. Твердые полы, например, на складах или в производственных помещениях, моются быстро, качественно и без шума; с дополнительным комплектом для подметания ковров это также может быть легко достигнуто на текстильных полах. Встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания, продуманная концепция управления EASY Operation и передвижной 40-литровый контейнер для мусора с системой тележки также обеспечивают возможность длительной уборки без усталости. Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство для этой версии пылесоса не входят в комплект поставки.