Компактный, маневренный и простой в эксплуатации: наш пылесос KM 75/40 Вт Bp push с питанием от аккумулятора впечатляет при уборке помещений площадью более 600 м².

Наша подметально-уборочная машина KM 75/40 W Bp push впечатляет своей продуманной концепцией оснащения, удобным управлением и отличными результатами уборки помещений площадью более 600 квадратных метров. Это стало возможным благодаря проверенному принципу подметания с присоединяемой боковой щеткой, регулировке поверхности подметания, не требующей инструментов, и заменяемому и регулируемому основному подметальному валику, для которого также не требуются инструменты. Эффективное взаимодействие мощного всасывания пыли и механической очистки плоского складчатого полиэфирного фильтра позволяет работать практически без пыли. Твердые полы, например, на складах или в производственных помещениях, моются быстро, качественно и без шума; с дополнительным комплектом для подметания ковров это также может быть легко достигнуто на текстильных полах. Встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания, продуманная концепция управления EASY Operation и передвижной 40-литровый контейнер для мусора с системой тележки также обеспечивают возможность длительной уборки без усталости. Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство для этой версии пылесоса не входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 75/40 W Bp: Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
Контейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Подметальная машина KM 75/40 W Bp: Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Подметальная машина KM 75/40 W Bp: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Простое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления. Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 400
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3375
Рабочая ширина (мм) 550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 750
Бункер (л) 40
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 1,8
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 78
Масса рабочая (кг) 125
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1430 x 780 x 1180

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Складная рукоятка
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Индикатор состояния батареи
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
