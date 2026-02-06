Подметальная машина KM 75/40 W Bp
Компактный, маневренный и простой в эксплуатации: наш пылесос KM 75/40 Вт Bp push с питанием от аккумулятора впечатляет при уборке помещений площадью более 600 м².
Наша подметально-уборочная машина KM 75/40 W Bp push впечатляет своей продуманной концепцией оснащения, удобным управлением и отличными результатами уборки помещений площадью более 600 квадратных метров. Это стало возможным благодаря проверенному принципу подметания с присоединяемой боковой щеткой, регулировке поверхности подметания, не требующей инструментов, и заменяемому и регулируемому основному подметальному валику, для которого также не требуются инструменты. Эффективное взаимодействие мощного всасывания пыли и механической очистки плоского складчатого полиэфирного фильтра позволяет работать практически без пыли. Твердые полы, например, на складах или в производственных помещениях, моются быстро, качественно и без шума; с дополнительным комплектом для подметания ковров это также может быть легко достигнуто на текстильных полах. Встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания, продуманная концепция управления EASY Operation и передвижной 40-литровый контейнер для мусора с системой тележки также обеспечивают возможность длительной уборки без усталости. Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство для этой версии пылесоса не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкойКонтейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтраБольшая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Концепция управления EASY OperationПростое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления. Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 400
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3375
|Рабочая ширина (мм)
|550
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|1,8
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|78
|Масса рабочая (кг)
|125
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1430 x 780 x 1180
Scope of supply
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Складная рукоятка
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Индикатор состояния батареи
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве