Masina de maturat KM 75/40 W Bp impresionează prin funcționarea ușoară și rezultatele excelente de curățare pentru spațiile interioare de peste 600 de metri pătrați. Acest lucru este posibil prin principiul dovedit de măturare a capului cu o perie laterală conectabilă și o rolă de măturat principală schimbabilă și reglabilă, care, de asemenea, nu necesită scule. Interacțiunea eficientă între aspirarea puternică a prafului și curățarea mecanică a filtrului pliat din poliester permite lucrul practic praf. Pardoselile dure, de exemplu în depozite sau clădiri de producție, sunt curățate rapid, eficient și cu zgomot redus. Unitatea de tracțiune integrată cu viteză de măturare reglabilă, conceptul de operare inteligent EASY Operation și containerul mobil de 40 litri pentru deșeuri cu sistem de cărucioare asigură, de asemenea, că sunt posibile aplicații de curățare lungi, fără oboseală.