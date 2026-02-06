Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack
Аккумуляторная подметальная машина KM 75/40 Вт Bp Pack push push с удобным тяговым приводом, аккумуляторами в стандартной комплектации и встроенным зарядным устройством с электронным управлением.
Внутренние помещения площадью более 600 квадратных метров, например, в производственных зданиях или на складах, идеально подходят для нашей компактной и очень маневренной подметально-уборочной машины KM 75/40 W Bp Pack с аккумуляторами, включенными в стандартную комплектацию, и встроенным зарядным устройством с электронным управлением. Подметальная система с подключаемой боковой щеткой, регулировкой поверхности подметания и основным подметальным валиком, который можно заменить без использования инструментов, гарантирует тщательные и быстрые результаты уборки на всех типах твердых полов, а с дополнительным комплектом для подметания ковров — даже на текстильных полах. Благодаря эффективному взаимодействию мощного всасывания пыли и механической очистки фильтра пылесос работает практически без пыли и работает очень тихо. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой, встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания и многие другие продуманные детали обеспечивают максимальное удобство для пользователя во время работы и, следовательно, позволяют работать без усталости в течение длительного времени.
Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкойКонтейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтраБольшая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Концепция управления EASY OperationПростое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления. Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 400
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3375
|Рабочая ширина (мм)
|550
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|1,8
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|125
|Масса рабочая (кг)
|125
|Вес (с упаковкой) (кг)
|134,714
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Складная рукоятка
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве