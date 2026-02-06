Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack

Аккумуляторная подметальная машина KM 75/40 Вт Bp Pack push push с удобным тяговым приводом, аккумуляторами в стандартной комплектации и встроенным зарядным устройством с электронным управлением.

Внутренние помещения площадью более 600 квадратных метров, например, в производственных зданиях или на складах, идеально подходят для нашей компактной и очень маневренной подметально-уборочной машины KM 75/40 W Bp Pack с аккумуляторами, включенными в стандартную комплектацию, и встроенным зарядным устройством с электронным управлением. Подметальная система с подключаемой боковой щеткой, регулировкой поверхности подметания и основным подметальным валиком, который можно заменить без использования инструментов, гарантирует тщательные и быстрые результаты уборки на всех типах твердых полов, а с дополнительным комплектом для подметания ковров — даже на текстильных полах. Благодаря эффективному взаимодействию мощного всасывания пыли и механической очистки фильтра пылесос работает практически без пыли и работает очень тихо. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой, встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости подметания и многие другие продуманные детали обеспечивают максимальное удобство для пользователя во время работы и, следовательно, позволяют работать без усталости в течение длительного времени.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack: Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
Контейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack: Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack: Концепция управления EASY Operation
Концепция управления EASY Operation
Простое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления. Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 400
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3375
Рабочая ширина (мм) 550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 750
Бункер (л) 40
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 1,8
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 125
Масса рабочая (кг) 125
Вес (с упаковкой) (кг) 134,714
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Складная рукоятка
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Подметальная машина KM 75/40 W Bp Pack

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова