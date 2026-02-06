Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W Bp Pack
Masina de maturat-aspirat condusa manual prin impingere cu acumulator si cu incarcator cu control electronic.
Suprafețele interioare mai mari de 600 de metri pătrați, de exemplu în clădiri de producție sau depozite, sunt aplicația perfectă pentru mașina noatră de măturat compactă și foarte manevrabilă KM 75/40 W Bp Pack, cu baterii incluse ca standard și un încărcător încorporat controlat electronic. Sistemul de măturat deasupra capului cu perie laterală conectabilă, reglarea suprafeței de măturat și o rolă principală de măturat care poate fi schimbată fără unelte necesare garantează rezultate de curățare minuțioase și rapide pe toate tipurile de podele dure – și cu kit-ul opțional de măturat covoare chiar și pe podelele textile. Datorită interacțiunii eficiente dintre aspirarea puternică a prafului și curățarea mecanică a filtrului, aspiratorul funcționează practic fără praf și este foarte silențios. Conceptul de operare EASY Operation, containerul de deșeuri mobil de 40 de litri cu sistem de cărucior, sistemul de tracțiune integrat cu viteză de măturare reglabilă infinit și multe alte detalii sofisticate asigură confort maxim pentru utilizator în timpul lucrului și, prin urmare, permit aplicații lungi fără oboseală.
Caracteristici si beneficii
Recipient de reziduuri cu manerScoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare. Timpi scurti de evacuare.
Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru. Durată lungă datorită materialului din poliester lavabil. Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.
Concept de operare simplaFuncționare simplă și convenabilă datorită aranjamentului logic al tuturor elementelor de control. Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Foarte ușor de întreținut
- Nu sunt necesare unelte pentru înlocuirea filtrului și a rolului periei, permițând întreținerea indiferent de locație.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Propulsie
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 400
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3375
|Lățime de lucru (mm)
|550
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|750
|Recipient murdărie (l)
|40
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|4,5
|Suprafata filtrare (m²)
|1,8
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|125
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|125
|Greutate cu ambalaj (kg)
|134,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Actionare inainte
- Valt principal de maturare reglabil
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul măturării de deasupra capului
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Reglare putere de aspirare
- Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură