Suprafețele interioare mai mari de 600 de metri pătrați, de exemplu în clădiri de producție sau depozite, sunt aplicația perfectă pentru mașina noatră de măturat compactă și foarte manevrabilă KM 75/40 W Bp Pack, cu baterii incluse ca standard și un încărcător încorporat controlat electronic. Sistemul de măturat deasupra capului cu perie laterală conectabilă, reglarea suprafeței de măturat și o rolă principală de măturat care poate fi schimbată fără unelte necesare garantează rezultate de curățare minuțioase și rapide pe toate tipurile de podele dure – și cu kit-ul opțional de măturat covoare chiar și pe podelele textile. Datorită interacțiunii eficiente dintre aspirarea puternică a prafului și curățarea mecanică a filtrului, aspiratorul funcționează practic fără praf și este foarte silențios. Conceptul de operare EASY Operation, containerul de deșeuri mobil de 40 de litri cu sistem de cărucior, sistemul de tracțiune integrat cu viteză de măturare reglabilă infinit și multe alte detalii sofisticate asigură confort maxim pentru utilizator în timpul lucrului și, prin urmare, permit aplicații lungi fără oboseală.