Подметальная машина KM 75/40 W G
Ручная подметальная машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda 3,3 к Вт для эффективного сбора пыли. Используется для очистки площадей от 600 кв.м. Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого маневрирования.
Ручная подметальная машина с бензиновым двигателем KM 75/40 W G для эффективного сбора пыли. Технические особенности: Привод:> бензиновый двигатель Honda 3,3 кВт > переменная скорость подметания: 0 - 4.5 км/час Система подметания:> перебрасывающая система > замена боковой щетки без применения инструментов > подъем/опускание боковой щетки > замена и настройка основной роликовой щетки без применения инструментов Фильтрующая система:> полиэфирный плоский гофрированный фильтр (площадь фильтрования: 1,8 кв.м.) > эффективная механическая система очистки фильтра > замена фильтра без применения инструментов Контейнер для мусора:> емкость: 40 л > контейнер с роликами, углубленным захватывающим устройством и выдвижным захватом тележки Управление:> панель управления EASY > регулируемый по высоте нажимной рычаг > тяговый привод и управление заслонкой крупного мусора на рычаге > удобный подъем/опускание боковой щетки
Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
- Контейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется.
- Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
- Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
- Фільтр з поліестеру, який можна мити для довговічної роботи
- Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Простота обслуживания
- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
- Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
- Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Бензин
|Привод
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Honda
|Мощность привода (Вт)
|3300
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3375
|Рабочая ширина (мм)
|550
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|1,8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|84
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Складная рукоятка
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео
Области применения
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве