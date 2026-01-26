Подметальная машина KM 75/40 W G

Ручная подметальная машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda 3,3 к Вт для эффективного сбора пыли. Используется для очистки площадей от 600 кв.м. Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого маневрирования.

Ручная подметальная машина с бензиновым двигателем KM 75/40 W G для эффективного сбора пыли. Технические особенности: Привод:> бензиновый двигатель Honda 3,3 кВт > переменная скорость подметания: 0 - 4.5 км/час Система подметания:> перебрасывающая система > замена боковой щетки без применения инструментов > подъем/опускание боковой щетки > замена и настройка основной роликовой щетки без применения инструментов Фильтрующая система:> полиэфирный плоский гофрированный фильтр (площадь фильтрования: 1,8 кв.м.) > эффективная механическая система очистки фильтра > замена фильтра без применения инструментов Контейнер для мусора:> емкость: 40 л > контейнер с роликами, углубленным захватывающим устройством и выдвижным захватом тележки Управление:> панель управления EASY > регулируемый по высоте нажимной рычаг > тяговый привод и управление заслонкой крупного мусора на рычаге > удобный подъем/опускание боковой щетки

Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
  • Контейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется.
  • Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
  • Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
  • Фільтр з поліестеру, який можна мити для довговічної роботи
  • Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Простота обслуживания
  • Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
  • Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
  • Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Бензин
Привод Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Honda
Мощность привода (Вт) 3300
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3375
Рабочая ширина (мм) 550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 750
Бункер (л) 40
Преодолеваемый подъем (%) 15
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 1,8
Вес (с аксессуарами) (кг) 84
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Складная рукоятка
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Подметальная машина KM 75/40 W G

Видео

Области применения
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
