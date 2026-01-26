Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W G
"Cel mai simplu mod de a matura". Masina de maturat prin impingere cu motor Honda puternic pe benzina, ideala pentru sarcini de curatare dificile, fara praf, in aer liber, pe suprafete de la 600 mp. Usor de utilizat datorita conceptului de operare EASY si recipientului de murdarie detasabil tip carut. Dimensiune compacta si mecanism de tractiune pentru o manevrare simpla.
Masina de frecat aspirat ce se conduce manual - KM 75/40 W P pe benzina, cu tractiune pentru colectarea eficienta a prafului. Detalii tehnice: Motor: >Honda 3.3 kW pe benzina >viteza de maturare reglabila: 0-4.5 km/h: > sistem de aruncare in spate > schimbarea periilor laterale fara unelte > coborare/ridicare a periei laterale > schimbarea rolei principale si reglarea acesteia fara alte unelete. Sistemul de filtrare: >filtru plat pliat din poliester (zona de filtrare: 1.8 metri patrati) >curatare mecanica eficienta >schimbarea filtrului nu necesita scule > Recipient murdarie: >capacitate: 40 l >container cu role, maner incastrat si carucior de impingere. Utilizare : > Afisaj EASY Operation > maner reglabil pe inaltime >controlul tractiunii si clapeta de murdarie grosiera pe manerul de impingere > ridicare/coborare comoda a perie laterale
Caracteristici si beneficii
Recipient de reziduuri cu maner
- Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpi scurti de evacuare.
Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.
- Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Durabilitate lunga datorita poliesterului.
- Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.
Pohodlná údržba
- Schimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Benzina
|Propulsie
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Honda
|Putere de antrenare (W)
|3300
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3375
|Lățime de lucru (mm)
|550
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|750
|Recipient murdărie (l)
|40
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza de lucru (km/h)
|4,5
|Suprafata filtrare (m²)
|1,8
|Greutatea cu accesorii (kg)
|84
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Actionare inainte
- Valt principal de maturare reglabil
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul măturării de deasupra capului
- Aspirare
- Reglare putere de aspirare
- Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură