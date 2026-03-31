Подметальная машина KM 75/40 W G

Бензиновый двигатель с низким уровнем выбросов и бесступенчатой регулировкой скорости подметания: компактная и маневренная подметальная машина KM 75/40 W G для наружных работ.

Наша подметальная машина Kärcher KM 75/40 W G оборудована мощным бензиновым двигателем Kohler мощностью 3,3 кВт с низким уровнем выбросов, который соответствует всем экологическим нормам. Этот аппарат идеально подходит для быстрой и тщательной уборки внешних территорий площадью более 600 кв. м, таких как автостоянки, детские площадки и другие муниципальные объекты. Благодаря боковой щетке, которая подключается, регулированию поверхности подметания без инструментов и основному подметальном валике, который можно легко заменить, машина обеспечивает идеальные результаты уборки. Мощное всасывание предотвращает рассеивание пыли, а очистка плоского складчатого фильтра поддерживает постоянную мощность всасывания. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой и встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости обеспечивают максимальное удобство пользования, позволяя работать с KM 75/40 W G без усталости.

Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкой
Контейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра
Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Простота обслуживания
Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
  • Простое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления.
  • Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Бензин
Привод Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Колер
Мощность привода (Вт) 3300
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3375
Рабочая ширина (мм) 550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 750
Бункер (л) 40
Преодолеваемый подъем (%) 15
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 1,8
Вес (с аксессуарами) (кг) 84,886
Масса рабочая (кг) 84
Вес (с упаковкой) (кг) 94,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Складная рукоятка
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Мощный тяговый привод
  • Применение на открытом воздухе
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Области применения
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
