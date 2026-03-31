KM 75/40 W P mașină de măturat cu aspirator pe bază de benzină, cu tracțiune, pentru captarea eficientă a prafului. Alte detalii tehnice: Acționare:> Motor pe benzină Kohler Stage V 3,3 kW> viteză de măturare variabilă: 0 - 4,5 km / h sistem de măturare:> sistem de răsturnare> comutare perie laterală fără a fi nevoie de unelte> ridicare / coborâre perie laterală> perie cu role principale comutare și reglabil fără a fi nevoie de unelte Sistem de filtrare:> filtru pliat din poliester (suprafața filtrului: 1,8 mp)> curățare eficientă a filtrului mecanic> înlocuirea filtrului fără instrumente Recipient pentru deșeuri:> capacitate: 40 l> recipient cu role, prindere încastrată și tracțiune -prindere a căruciorului Funcționare:> Afișare Funcționare UȘOARE> mâner împingător reglabil pe înălțime> unitate de tracțiune și comenzi pentru clapeta de murdărie grosieră pe mânerul împingere> ridicare / coborâre convenabilă a periei laterale