Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W G Facelift

Mașină de măturat cu motor Kohler Stage V pe benzină, fiabil și puternic, ideală pentru curățarea profundă și fără praf a zonelor exterioare de la 600 de metri pătrați.

KM 75/40 W P mașină de măturat cu aspirator pe bază de benzină, cu tracțiune, pentru captarea eficientă a prafului. Alte detalii tehnice: Acționare:> Motor pe benzină Kohler Stage V 3,3 kW> viteză de măturare variabilă: 0 - 4,5 km / h sistem de măturare:> sistem de răsturnare> comutare perie laterală fără a fi nevoie de unelte> ridicare / coborâre perie laterală> perie cu role principale comutare și reglabil fără a fi nevoie de unelte Sistem de filtrare:> filtru pliat din poliester (suprafața filtrului: 1,8 mp)> curățare eficientă a filtrului mecanic> înlocuirea filtrului fără instrumente Recipient pentru deșeuri:> capacitate: 40 l> recipient cu role, prindere încastrată și tracțiune -prindere a căruciorului Funcționare:> Afișare Funcționare UȘOARE> mâner împingător reglabil pe înălțime> unitate de tracțiune și comenzi pentru clapeta de murdărie grosieră pe mânerul împingere> ridicare / coborâre convenabilă a periei laterale

Caracteristici si beneficii
Recipient de reziduuri cu maner
Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare. Timpi scurti de evacuare.
Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.
Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru. Durată lungă datorită materialului din poliester lavabil. Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.
Pohodlná údržba
Schimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
  • Funcționare simplă și convenabilă datorită aranjamentului logic al tuturor elementelor de control.
  • Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Benzina
Propulsie Motor în patru timpi
Producator motoare Kohler
Putere de antrenare (W) 3300
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 3375
Lățime de lucru (mm) 550
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 750
Recipient murdărie (l) 40
Capacitate de urcare (%) 15
Viteza de lucru (km/h) 4,5
Suprafata filtrare (m²) 1,8
Greutatea cu accesorii (kg) 84,9
Greutate, gata de funcționare (kg) 84
Greutate cu ambalaj (kg) 94,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Actionare inainte
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Recipient mobil pentru reziduuri
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Maner de impingere, pliabil
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Aspirare
  • Mecanism de tracțiune
  • Utilizare in exterior
  • Reglare putere de aspirare
  • Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
  • Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
  • De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova