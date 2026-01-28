Однодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic - надёжный однодисковый аппарат для решения различных задач по очистке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.

Очень надежная и прочная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic отличается превосходным соотношением цены и производительности, а также является очень универсальной, благодаря возможности глубокой очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает эффективную тщательную очистку как твердых полов, так и эластичных и текстильных покрытий. Рабочая ширина полотера BDS 43/150 C Classic - 430 мм, это идеально подходит для решения большинства задач уборки и очистки при обслуживании объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинами с ременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.

Особенности и преимущества
Однодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Мощный двигатель
Мощный двигатель
Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Мощная для широкого спектра применений. Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Надежный механизм планетарной передачи
Надежный механизм планетарной передачи
Прочные металлические шестерни. Сокрашение затрат на техобслуживание по сравнению с аппаратами с ременной передачей. Более высокий крутящий момент по сравнению с обычной ременной передачей. Тихий, долговечный и не требующий обслуживания.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление.
Дополнительная розетка
  • Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
  • Повышает эффективность очистки.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Рабочая высота (мм) 90
Частота вращения щетки (об/мин) 150
Давление прижима щетки (кг) 43
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 44,185
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Падодержатель

Оснащение

  • Бак (опция): 10 л
  • Питание от сети

Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
Принадлежности
Чистящее средство
