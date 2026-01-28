Masina monodisc BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic este o maşină foarte robustă cu un singur disc pentru diverse aplicaţii de curăţare a podelelor. Cu un suport planetar care nu necesită întreţinere şi un motor puternic de 1.500 waţi.

Mașina noastră foarte robustă cu un singur disc BDS 43/150 C Classic oferă un raport excelent preț-performanță și este foarte versatilă pentru curățarea completă a podelelor. Cu un motor puternic de 1.500 wați, este potrivită atât pentru pardoseli dure, cât și pentru acoperiri textile, precum și pentru șlefuirea parchetului uzat. Cu o lățime de lucru de 430 mm, este ideală pentru majoritatea aplicațiilor din domeniul curățării clădirilor, în timp ce suportul planetar fără întreținere, realizat cu roți dințate metalice rezistente, asigură o durată lungă de viață și o uzură mult mai redusă, respectiv costuri de întreținere mai mici în comparație cu un angrenaj cu curea. Împreună cu mașina este livrată și o placă de antrenare a padurilor.

Caracteristici si beneficii
Masina monodisc BDS 43/150 C Classic: Motor de inalta putere
Motor de inalta putere
Execuție foarte robustă și de lungă durată Puternică pentru numeroase aplicații. Costuri de operare și de întreținere reduse.
Masina monodisc BDS 43/150 C Classic: Planetara robusta
Planetara robusta
Realizat din roți dințate metalice, rezistente la uzură. Uzură și costuri de întreținere reduse în comparație cu transmisia cu curele. Cuplu mai mare in comparatie cu curelele de transmisie normale Silențios, durabil și fără întreținere.
Masina monodisc BDS 43/150 C Classic: Operare simplă
Operare simplă
Manipulare confortabila si simpla. Foarte echilibrat si operare silentioasa
Priza suplimentara
  • Pentru atasarea unitatii de aspirare pentru a reduce formarea de praf
  • Crește performanța de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 430
inaltimea de lucru (mm) 90
Viteza periilor (rpm) 150
Presiunea de contact a periilor (kg) 43
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 44,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Port pad

Echipament

  • Rezervor (optional): 10 l
  • Actionare cu curent

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
Accesorii
Detergenti
