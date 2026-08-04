Однодисковая уборочная машина BDS 43/DUO C

Особенности и преимущества
Однодисковая уборочная машина BDS 43/DUO C: Две скорости
Две скорости
Однодисковая уборочная машина BDS 43/DUO C: Очень низкий уровень шума
Очень низкий уровень шума
Может быть использован в очень чувствительных к шуму местах (например, гостиницы, больницы или офисы)
Однодисковая уборочная машина BDS 43/DUO C: Мощный двигатель
Мощный двигатель
Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Надежная, долговечная конструкция и высокий крутящий момент для эффективной работы
Большие колеса
  • Возможность легкой транспортировки, в т. ч. на большие расстояния.
  • Можно транспортировать и по лестницам.
Широкий набор аксессуаров
  • Систематическая уборка: аксессуары для различного применения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Рабочая высота (мм) 90
Частота вращения щетки (об/мин) 150 - 300
Давление прижима щетки (кг) 45
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Напряжение (В) 220
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 49,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 940 x 430 x 1070

Scope of supply

  • Падодержатель

Оснащение

  • Бак (опция): 10 л
  • Питание от сети

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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