Однодисковая уборочная машина BDS 43/DUO C
Особенности и преимущества
Две скорости
Очень низкий уровень шумаМожет быть использован в очень чувствительных к шуму местах (например, гостиницы, больницы или офисы)
Мощный двигательЧрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Надежная, долговечная конструкция и высокий крутящий момент для эффективной работы
Большие колеса
- Возможность легкой транспортировки, в т. ч. на большие расстояния.
- Можно транспортировать и по лестницам.
Широкий набор аксессуаров
- Систематическая уборка: аксессуары для различного применения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Рабочая высота (мм)
|90
|Частота вращения щетки (об/мин)
|150 - 300
|Давление прижима щетки (кг)
|45
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|49,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 430 x 1070
Scope of supply
- Падодержатель
Оснащение
- Бак (опция): 10 л
- Питание от сети
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