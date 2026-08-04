Masina monodisc BDS 43/DUO C

Mașină universală cu un singur disc BDS 43/DUO C pentru curățarea, lustruirea și șlefuirea diferitelor tipuri de podele. Mașina impresionează prin funcționarea excelentă la 150 sau 300 rpm.

Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri, viteză de rotație variabilă (150 sau 300 rpm) și un motor puternic de 1500 W, mașina noastră cu un singur disc BDS 43/DUO C permite utilizarea în diverse domenii. Mașina este potrivită pentru curățarea pardoselilor dure și elastice și a covoarelor, pentru lustruirea diferitelor suprafețe și chiar pentru șlefuirea parchetului. BDS 43/DUO C impresionează prin funcționare lină excelentă. De asemenea, mânerul permite manevrarea simplă a mașinii, astfel încât utilizatorii neexperimentați sau neinstruiți să o poată gestiona fără dificultate.

Caracteristici si beneficii
Masina monodisc BDS 43/DUO C: Doua viteze
Doua viteze
Cu comutatorul se pot selecta 150 rpm si 300 rpm Comutatorul poate fi ușor accesibil pe șina intermediară
Masina monodisc BDS 43/DUO C: Foarte silențios
Foarte silențios
Se poate utiliza și in zone sensibile la zgomot (de ex., hoteluri, spitale sau birouri).
Masina monodisc BDS 43/DUO C: Motor de inalta putere
Motor de inalta putere
Execuție foarte robustă și de lungă durată Cuplu mare pentru curatare eficiență
Punte foarte joasă
  • Pentru curățare sub mobila și corpuri de încălzire
Roți mari
  • Ușor de transportat, chiar și pe distanțe mari
  • Poate fi transportat și pe scări
Gamă vastă de accesorii
  • Accesoriile sunt personalizate în funcție de utilizare, de ex. dimensiunea rezervorului, periile cu diferite grade de duritate, padelele, diferite tampoane tamponul din microfibre, tampoanele tip diamant, etc.
  • Curățare sistematică: accesorii ideale pentru fiecare aplicație.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 430
inaltimea de lucru (mm) 90
Viteza periilor (rpm) 150 - 300
Presiunea de contact a periilor (kg) 45
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Tensiune (V) 220
Frecvență (Hz) 50
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 49,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 940 x 430 x 1070

Scope of supply

  • Port pad

Echipament

  • Rezervor (optional): 10 l
  • Actionare cu curent

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea pardoselilor dure, elastice și textile
  • Ideal și pentru lustruirea și șlefuirea parchetului
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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