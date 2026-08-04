Masina monodisc BDS 43/DUO C
Mașină universală cu un singur disc BDS 43/DUO C pentru curățarea, lustruirea și șlefuirea diferitelor tipuri de podele. Mașina impresionează prin funcționarea excelentă la 150 sau 300 rpm.
Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri, viteză de rotație variabilă (150 sau 300 rpm) și un motor puternic de 1500 W, mașina noastră cu un singur disc BDS 43/DUO C permite utilizarea în diverse domenii. Mașina este potrivită pentru curățarea pardoselilor dure și elastice și a covoarelor, pentru lustruirea diferitelor suprafețe și chiar pentru șlefuirea parchetului. BDS 43/DUO C impresionează prin funcționare lină excelentă. De asemenea, mânerul permite manevrarea simplă a mașinii, astfel încât utilizatorii neexperimentați sau neinstruiți să o poată gestiona fără dificultate.
Caracteristici si beneficii
Doua vitezeCu comutatorul se pot selecta 150 rpm si 300 rpm Comutatorul poate fi ușor accesibil pe șina intermediară
Foarte silențiosSe poate utiliza și in zone sensibile la zgomot (de ex., hoteluri, spitale sau birouri).
Motor de inalta putereExecuție foarte robustă și de lungă durată Cuplu mare pentru curatare eficiență
Punte foarte joasă
- Pentru curățare sub mobila și corpuri de încălzire
Roți mari
- Ușor de transportat, chiar și pe distanțe mari
- Poate fi transportat și pe scări
Gamă vastă de accesorii
- Accesoriile sunt personalizate în funcție de utilizare, de ex. dimensiunea rezervorului, periile cu diferite grade de duritate, padelele, diferite tampoane tamponul din microfibre, tampoanele tip diamant, etc.
- Curățare sistematică: accesorii ideale pentru fiecare aplicație.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|inaltimea de lucru (mm)
|90
|Viteza periilor (rpm)
|150 - 300
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|45
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Tensiune (V)
|220
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|49,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|940 x 430 x 1070
Scope of supply
- Port pad
Echipament
- Rezervor (optional): 10 l
- Actionare cu curent
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea pardoselilor dure, elastice și textile
- Ideal și pentru lustruirea și șlefuirea parchetului