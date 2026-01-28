Поломоечная машина B 90 R Classic Bp

B 90 R Classic Bp – это компактная аккумуляторная поломоечная машина с баком на 90 л и сиденьем для оператора. Может оснащаться дисковыми и роликовыми щеточными головами различной ширины (55, 65, 75 см). Идеальный выбор для проведения регулярной поддерживающей уборки средних и больших площадей. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.

Маневренная и быстрая машина с сидением для водителя – прекрасная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью аккумуляторной поломоечной машины B 90 R Bp Pack являются щеточные головы нового поколения. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные головы разной рабочей ширины (55-75 см). С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина демонстрирует отличную маневренность. Среди других преимуществ – большая емкость бака – 90 литров, и простота его заполнения чистой водой. Машина компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp: Чрезвычайная легкость маневрирования
Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp: Универсальные возможности
Основные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Поломоечная машина B 90 R Classic Bp: Продолжительное время работы
Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
Быстрая замена
  • Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
  • Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
  • Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
  • Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
  • Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр, стойкий к коррозии
  • Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
  • Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Быстрое заполнение (опция)
  • Для автоматического залива чистой воды.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3,5
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 37
Расход воды (л/мин) 3,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Потребляемая мощность (Вт) 2200
Полная нормативная масса (кг) 460
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 800 x 1200

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
Принадлежности
Чистящее средство
