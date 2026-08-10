Поломоечная машина B 60 W Bp

Поломоечная машина с инновационной концепцией управления - B 60 W Bp сочетает экономичность с очень высокой производительностью по площади и позволяет выбирать оснащение и рабочую ширину в зависимости от задач уборки. Машина может быть сконфигурирована в зависимости от потребностей клиента. Режим eco!efficiency значительно продлевает время работы от одного заряда (до 30%) при незначительном снижении производительности.

Поломоечная машина B 60 W может быть оптимально адаптирована к выполнению любых уборочных работ: предлагаются как сетевая, так и аккумуляторная версии, которые можно по желанию покупателя оснастить батареями различных типов, щеточными головками различной ширины, различными впитывающими балками, системой дозирования моющего средства и другим специальным оборудованием. Новый шаг на пути повышения эффективности уборки: поломоечная машина B 60 W сочетает экономичность с очень высокой производительностью по площади и позволяет выбирать оснащение и рабочую ширину в зависимости от поставленной задачи уборки. Система KIK значительно облегчает обслуживание и исключает ошибочные действия оператора за счет предварительной настройки машины менеджером объекта, а режим eco!еfficiency значительно продлевает время работы от одного заряда (до 30%) при незначительном снижении производительности.

Особенности и преимущества
4 батареи на выбор
  • Типы аккумуляторов: необслуживаемые 105 Ah (C5), необслуживаемые 170 Ah (C5) с флисовой технологией, необслуживаемые 180 Ah (C5) или малообслуживаемые 180 Ah (C5)
  • Встроенное зарядное устройство может быть адаптировано к различным типам аккумуляторов.
Переключатель системы управления EASY
  • Простой в использовании.
  • Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Для значительного сокращения потребления энергии и времени автономной работы.
  • Режим eco!efficiency: безшумная работа аппарата (например, в больницах или гостиницах).
Мощный тяговый привод
  • Прямой и реверсивный режим работы.
  • Изменяемая скорость.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для идеального всасывания на каждом этаже.
  • Всасывающие балки с различными уплотнительными полосами на выбор: из натурального каучука или маслостойкого полиуретана, как для чувствительных, так и для грубых поверхностей.
Инновационная система KIK
  • Желтый ключ - для операторов, серый ключ - для руководителей.
  • Снижение затрат на обслуживание за счет малого количества операционных ошибок.
Практичные габариты устройства
  • Машина легко маневрирует даже в ограниченном пространстве.
  • Асимметричная форма обеспечивает лучший обзор на очищаемую поверхность.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм) 550
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 60 / 60
Батарея (В) 24
Потребляемая мощность (Вт) до 2100
Вес (без аксессуаров) (кг) 68
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1296 x 600 x 1154

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система бак в баке
Поломоечная машина B 60 W Bp
Поломоечная машина B 60 W Bp
Поломоечная машина B 60 W Bp
Поломоечная машина B 60 W Bp

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