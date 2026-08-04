Поломоечная машина BD 35/15 C Classic Bp Pack

Поломойно-всасывающая машина BD 35/15 C Classic – отличное универсальное решение для уборки полов в помещениях небольших размеров. Ее компактные размеры и высочайшая маневренность значительно облегчают выполнение работ, а встроенное зарядное устройство позволяет заряжать батарею в любом месте.

Благодаря компактности и обширному оснащению поломойно-всасывающая машина BD 35/15 C гарантирует максимальную гибкость в использовании, высокую эффективность уборки, а также удобство в работе и обслуживании. Оснащенная моечным узлом рабочей шириной 35 см с дисковой щеткой, она отличается высоким качеством уборки при очень высокой маневренности. Машина BD 35/15 C была разработана специально для уборки в помещениях малой площади, в т. ч. тесно заставленных. При высоте 68 см она легко проходит, например, под большинством столов. Еще одной практичной особенностью машины BD 35/15 C является наличие встроенного зарядного устройства, обеспечивающего заряд ее батареи в любом месте. Машина отличается надежностью и долговечностью: прочная конструкция на основе высококачественных компонентов гарантирует долгий срок службы даже при сложных условиях эксплуатации. При этом удобный доступ ко всем конструктивным узлам облегчает и ускоряет регулярное выполнение работ по очистке машины и ее техническому обслуживанию.

Особенности и преимущества
Встроенное зарядное устройство
  • Универсальное зарядное устройство, рассчитанное на широкий диапазон напряжений питания
  • Совместимость с разными электросетями
Компактные размеры
  • Высокая маневренность
  • Легкий отъезд от стены
  • Простота в обращении
Оптимальный сбор воды
  • Всасывающая балка надежно собирает воду при движении на поворотах.
  • Немедленное высушивание пола
Складная и регулируемая рукоятка
  • Компактная конструкция, экономия места при хранении
  • Простота транспортировки (машина помещается практически в любой автомобиль)
  • Оптимальная регулировка рукоятки под рост оператора.
Регулировка расхода воды
  • Максимальный расход воды 1 л/мин
  • Настройка в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности
Легкий доступ к моечному узлу
  • Снятие щетки без применения инструментов
  • Простота обслуживания по окончании уборки
Съемный бак для грязной воды
  • Простота обслуживания
Режим eco!efficiency
  • Малое потребление электроэнергии
  • Низкий уровень шума
  • Продление рабочего времени до 25 %
Оптимизация водораспределения
  • Соответствие стандарту ЕС
  • Более равномерное распределение воды улучшает результат уборки
Дисплей
  • Индикация состояния и кодов неисправностей для облечения сервисного обслуживания
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 350
Ширина всасывающей балки (мм) 470
Объем баков для чистой / грязной воды (л) макс. 15 / макс. 15
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 1400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 700
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 12 / 38
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) Номинальный 10
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²) 25
Расход воды (л/мин) макс. 0,95
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 54
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Колеса для транспортировки

Оснащение

  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
Поломоечная машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Поломоечная машина BD 35/15 C Classic Bp Pack
Поломоечная машина BD 35/15 C Classic Bp Pack

Видео

Области применения
  • Клининг
  • Ритейл
  • Гостиницы и рестораны
  • Предприятия общественного питания
  • Общественные учреждения
  • Медицинские учреждения
  • Офисы
Принадлежности
Чистящее средство
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