Masina de spalat pardoseli BD 35/15 C Classic Pack
Mașina de frecat BD 35/15 C Classic este soluția perfectă pentru spațiile mici. Manevrabilitatea remarcabilă și compactitatea fac curățarea ușoară. Are încărcător de baterii încorporat.
Datorită dimensiunilor compacte și caracteristicilor remarcabile ale BD 35/15 C, oferă flexibilitate excepțională, ușurință în utilizare și capacități eficiente de curățare. Acesta este echipat cu un cap de perie de 35 cm, BD 35/15 C oferă o eficiență de curățare și o manevrabilitate remarcabile. Proiectat special pentru spații mici, BD 35/15 C este perfect pentru navigarea prin colțuri înguste și zone mobilate aglomerate. Cu o înălțime de 68 cm, se potrivește sub majoritatea meselor și mobilierului. O altă caracteristică convenabilă a modelului BD 35/15 C este încărcătorul de baterie încorporat. Acest lucru permite operatorului să încarce mașina în orice locație. Mașina de frecat compactă BD 35/15 C este proiectată pentru durabilitate și fiabilitate. Designul robust și componentele de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață chiar și în medii solicitante. Designul ușor accesibil facilitează, de asemenea, lucrările de întreținere și curățare de rutină, astfel încât acestea să poată fi efectuate rapid și ușor.
Caracteristici si beneficii
Încărcător încorporat
- Încărcător pentru o gamă largă de tensiuni pentru încărcare convenabilă oriunde
- Compatibil cu o gamă largă de tensiuni
Dimensiuni compacte.
- Manevrabilitate bună
- Ușor de îndepărtat de la perete
- Manevrare ușoară
Aspirare optima
- De asemenea, racleta absoarbe în mod fiabil apa din colțurile strânse.
- Usucă pardoseala imediat
Ghidon rabatabil și ajustabil
- Design compact, economisește mai mult spațiu în timpul depozitării
- Ușor de transportat, se potrivește în majoritatea mașinilor
- Reglabil ergonomic pentru diferite înălțimi ale operatorului.
Debit de apă reglabil
- Debit maxim de apă de 1 l/min
- Reglabil în funcție de tipul de podea și de murdărie
Cap de perie ușor accesibil
- Nu sunt necesare unelte pentru a îndepărta peria
- Întreținere ușoară după utilizare
Rezervor de apă murdară detașabil
- Întreţinere simplă
mod eco!eficiență
- Consum redus de energie
- Nivel redus de zgomot
- Extinde timpul de lucru cu până la 25%
Îmbunătățirea alimentării cu apă
- În conformitate cu standardul UE
- Distribuția mai uniformă a apei îmbunătățește performanța de curățare
Afișaj
- Afișarea codurilor de eroare și a stării, facilitează întreținerea
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|350
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|470
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|max. 15 / max. 15
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 1400
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|700
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|12 / 38
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|nominal 10
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|25
|Consumul de apă (l/min)
|max. 0,95
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|54
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Roți de transport
Echipament
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
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Domenii de intrebuintare
- BSC
- Retail
- Hoteluri
- ReCa
- Public service
- Sănătate
- Birouri