Datorită dimensiunilor compacte și caracteristicilor remarcabile ale BD 35/15 C, oferă flexibilitate excepțională, ușurință în utilizare și capacități eficiente de curățare. Acesta este echipat cu un cap de perie de 35 cm, BD 35/15 C oferă o eficiență de curățare și o manevrabilitate remarcabile. Proiectat special pentru spații mici, BD 35/15 C este perfect pentru navigarea prin colțuri înguste și zone mobilate aglomerate. Cu o înălțime de 68 cm, se potrivește sub majoritatea meselor și mobilierului. O altă caracteristică convenabilă a modelului BD 35/15 C este încărcătorul de baterie încorporat. Acest lucru permite operatorului să încarce mașina în orice locație. Mașina de frecat compactă BD 35/15 C este proiectată pentru durabilitate și fiabilitate. Designul robust și componentele de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață chiar și în medii solicitante. Designul ușor accesibil facilitează, de asemenea, lucrările de întreținere și curățare de rutină, astfel încât acestea să poată fi efectuate rapid și ușor.