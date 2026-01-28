Поломоечная машина BD 50/50f C Bp Pack Classic *EU

Особенности и преимущества
Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу. Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Отличное соотношение цена-производительность Набор основных базовых функций
Большой объем бака при компактных габаритах
  • Очень маневренная.
  • Обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности.
Большой отсек для всех стандартных типов батарей
  • Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены.
  • Также походит для работы в несколько смен.
Система Home Base
  • Опции для возможности закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров.
  • Дополнительный инвентарь для уборки может перевозиться на корпусе машины
Панель управления EASY
  • Управление одним переключателем.
  • Очень простая в работе.
Легкое освоение машины благодаря выделению элементов управления желтым цветом
  • Короткое время освоения даже для необученного персонала.
Прочные и надежные элементы управления
  • Подходит для ежедневной работы.
  • Очень надежная.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 900
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 50 / 50
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 2040
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1200
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 105
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Время заряда батареи (ч) прим. 12
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Ширина разворота (мм) 1240
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1100
Масса (без принадлежностей) (кг) 40
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
