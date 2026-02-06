Поломоечная машина BD 70/75 W Bp Pack Classic
BD 70/75 W Bp Pack Classic - это простая в использовании поломоечная машина, имеющая надежную конструкцию. Ее мощность позволяет убирать локацию несколько часов подряд. Машина оснащена легкоманевренной щеточной головой и аккумулятором 170 Ah AGM, который хорошо зарекомендовал себя на рынке.
BD 70/75 W Bp Pack Classic - это очень компактная и легкоманеврированная поломоечная машина. Несмотря на наличие вместительного 75-литрового бака – аппарат очень легкий в управлении. Эта поломоечно-всасывающая машина, оснащенная крепким корпусом – почти универсальна и подходит для любой уборки, ведь имеет ряд полезных функций, а встроенный аккумулятор 170 Ah AGM обеспечивает долгую работоспособность и не требует в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания. Данная машина так же оснащена высококачественной двухдисковой щеточной головой и алюминиевой всасывающей балкой. Данные детали машины не только просты в эксплуатации, но и в обслуживании.
Особенности и преимущества
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Очень простая концепция управления
- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Компактная и прочная конструкция
- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
- Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
- Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
В стандартную комплектацию входит простая в эксплуатации необслуживаемая батарея AGM 170 Ач и внешнее зарядное устройство к ней.
- Простая технология аккумуляторов для использования в самых разных ситуациях.
- Продолжительные интервалы непрерывной работы.
- Увеличивает эффективность и продуктивность
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|705
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1030
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|75 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3525
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2115
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ширина разворота (мм)
|1550
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,75
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63 - 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1850
|Полная нормативная масса (кг)
|325
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|100
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- Закругленная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
- Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
- Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)