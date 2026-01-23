Профессиональный электровеник EB 30/1 Li-Ion
Первый электровеник с питанием от аккумуляторной батареи для профессионального использования Karcher EB 30/1 Li-Ion. С вращающейся щеткой и контейнером для мусора эта новая модель является одновременно и веником, и совком. Её можно использовать для сбора мусора и грязи с твердых поверхностей и ковровых покрытий быстро, бесшумно (56 дБ/A) и надежно в рабочее время.
EB 30/1 Li-Ion имеет ножной переключатель включения/выключения. С высотой всего 90 мм, устройство является достаточно плоским, чтобы с его помощью убирать пространства под радиаторами и мебелью с низкой посадкой. Пыль может быть собрана, даже если она в двух миллиметрах от краев. Телескопическая ручка щетки может быть легко приспособлена под рост пользователя, а универсальный шарнир позволяет ей двигаться во всех направлениях. В нерабочем состоянии он находится в вертикальном положении. Электрический веник может работать в течение примерно 30 минут на коврах и 45 минут на твердых полах до того, как мощная никель-кадмиевая батарея потребует подзарядки. Волосы, намотавшиеся вокруг щетки, могут быть легко удалены при проведении ножом по специальной канавке.
Особенности и преимущества
Простота замены аккумулятора
Замена щетки без применения инструментовЦилиндрическая щетка легко снимается для очистки или замены
Быстрозарядное устройство
Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно
- Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (мм)
|300
|Объем мусоросборника (л)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|56
|Зарядный ток (A)
|1,8
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|7,2
|Емкость аккумулятора
|(2,5 А·ч)
|Время работы от одного заряда на твердых покрытиях (мин)
|51
|Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях (мин)
|41
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,085
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Быстрозарядное устройство BC 1/1.8
- Стандартная роликовая щетка
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга с рукояткой
- Мусоросборник
Видео