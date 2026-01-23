EB 30/1 Li-Ion имеет ножной переключатель включения/выключения. С высотой всего 90 мм, устройство является достаточно плоским, чтобы с его помощью убирать пространства под радиаторами и мебелью с низкой посадкой. Пыль может быть собрана, даже если она в двух миллиметрах от краев. Телескопическая ручка щетки может быть легко приспособлена под рост пользователя, а универсальный шарнир позволяет ей двигаться во всех направлениях. В нерабочем состоянии он находится в вертикальном положении. Электрический веник может работать в течение примерно 30 минут на коврах и 45 минут на твердых полах до того, как мощная никель-кадмиевая батарея потребует подзарядки. Волосы, намотавшиеся вокруг щетки, могут быть легко удалены при проведении ножом по специальной канавке.