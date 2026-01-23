Профессиональный электровеник EB 30/1 Li-Ion

Первый электровеник с питанием от аккумуляторной батареи для профессионального использования Karcher EB 30/1 Li-Ion. С вращающейся щеткой и контейнером для мусора эта новая модель является одновременно и веником, и совком. Её можно использовать для сбора мусора и грязи с твердых поверхностей и ковровых покрытий быстро, бесшумно (56 дБ/A) и надежно в рабочее время.

EB 30/1 Li-Ion имеет ножной переключатель включения/выключения. С высотой всего 90 мм, устройство является достаточно плоским, чтобы с его помощью убирать пространства под радиаторами и мебелью с низкой посадкой. Пыль может быть собрана, даже если она в двух миллиметрах от краев. Телескопическая ручка щетки может быть легко приспособлена под рост пользователя, а универсальный шарнир позволяет ей двигаться во всех направлениях. В нерабочем состоянии он находится в вертикальном положении. Электрический веник может работать в течение примерно 30 минут на коврах и 45 минут на твердых полах до того, как мощная никель-кадмиевая батарея потребует подзарядки. Волосы, намотавшиеся вокруг щетки, могут быть легко удалены при проведении ножом по специальной канавке.

Особенности и преимущества
Простота замены аккумулятора
Замена щетки без применения инструментов
Цилиндрическая щетка легко снимается для очистки или замены
Быстрозарядное устройство
Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно
  • Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (мм) 300
Объем мусоросборника (л) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 56
Зарядный ток (A) 1,8
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (2,5 А·ч)
Время работы от одного заряда на твердых покрытиях (мин) 51
Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях (мин) 41
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,8
Вес (с упаковкой) (кг) 3,085
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • Быстрозарядное устройство BC 1/1.8
  • Стандартная роликовая щетка
  • Регулируемая по высоте телескопическая штанга с рукояткой
  • Мусоросборник

