Aparatul EB 30/1 Li-Ion este pornit si oprit printr-un intrerupator de picior. Aparatul plat (90 mm) poate ajunge sub corpuri de incalzit si mobila de pana la 2 mm inaltime. Teava telescopica cu maner poate fi ajustata la inaltimea utilizatorului si miscata in toate directile prin intermediul unei articulatii cardanice. In timpul pauzelor de lucru este blocat cu zavor in pozitie verticala. Deoarece aparatul EB 30/1 Li-Ion lucreaza fara cablu, practic nu exista timp de pregatire. Matura electrica poate lucra pe covoare in jur de 30 min si pe suprafete dure circa45 min, inainte ca acumulatorulperformant din nichel - cadium sa trebuieasca din nou incarcat. Printr-un aparat pentru incarcare rapida, optional, se poate diminua timpul de incarcare de la 3 ore la 90 min. Acumulatorii de schimb permit o utilizare fara intrerupere. Nu sunt necesare alte scule pentru a schimba bateriile sau scoate peria rotativa. Orice par care ramane blocat in perioe poate fi indepartat trecand un cutit printr-o canelura special proiectata pentru a-i desparti.