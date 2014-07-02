Пылесос Karcher T 12/1 eco!efficiency стандартно оснащен высокоэффективным тканевым мешочным фильтром, который может достигать объема в три раза большего по сравнению с бумажным фильтром. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Производительность двигателя, поток воздуха и 6-ступенчатая система фильтров модели T 12/1 eco!efficiency – сведение к минимуму потери в мощности всасывания. Низкий центр тяжести. Кабель электропитания может быть подвешен в специальном месте для хранения или зацеплен за выдвижной крючок. Насадка для пола располагается в держателе аксессуаров, который может быть использован и для хранения аксессуаров на машине в нерабочее время. Всасывающий шланг имеет простую, но эффективную систему зажимов при подключении. Вы нажимаете на шланг блока всасывания устройства, а эластичное кольцо зацепляется. Эта система гарантирует, что шланг не оторвется, когда Вы потянете устройство за собой. Новая система зажимов (замена производится без использования спец. инструментов) позволяет легко удлинить всасывающий шланг на 2,5 м. Со щеткой ESB 28 (доп. аксес.) T 12/1 eco!efficiency превращается в пылесос щеточного типа. Также Вы можете использовать HEPA-фильтр, который удерживает сверхмелкие частицы (99.95%), вместо стандартного воздушного фильтра.