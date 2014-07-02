Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 eco!efficiency
Пылесос Karcher T 12/1 eco!efficiency – это высокоэффективный, с низким уровнем шума пылесос, представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также для отелей и ресторанов, офисов, магазинов, больниц и домашнего хозяйства. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Устройство имеет удобный педальный выключатель для легкого управления, два задних колеса и два передних поворотных ролика для максимальной маневренности. В целом – это мощный и надежный пылесос для сухой уборки среднего класса.
Пылесос Karcher T 12/1 eco!efficiency стандартно оснащен высокоэффективным тканевым мешочным фильтром, который может достигать объема в три раза большего по сравнению с бумажным фильтром. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Производительность двигателя, поток воздуха и 6-ступенчатая система фильтров модели T 12/1 eco!efficiency – сведение к минимуму потери в мощности всасывания. Низкий центр тяжести. Кабель электропитания может быть подвешен в специальном месте для хранения или зацеплен за выдвижной крючок. Насадка для пола располагается в держателе аксессуаров, который может быть использован и для хранения аксессуаров на машине в нерабочее время. Всасывающий шланг имеет простую, но эффективную систему зажимов при подключении. Вы нажимаете на шланг блока всасывания устройства, а эластичное кольцо зацепляется. Эта система гарантирует, что шланг не оторвется, когда Вы потянете устройство за собой. Новая система зажимов (замена производится без использования спец. инструментов) позволяет легко удлинить всасывающий шланг на 2,5 м. Со щеткой ESB 28 (доп. аксес.) T 12/1 eco!efficiency превращается в пылесос щеточного типа. Также Вы можете использовать HEPA-фильтр, который удерживает сверхмелкие частицы (99.95%), вместо стандартного воздушного фильтра.
Особенности и преимущества
Экономия энергии никогда не была такой веселой
Хранение кабеля на корпусе
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Низкий уровень шума
Удобство обслуживания
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|185 / 18,5
|Расход воздуха (л/с)
|46
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Держатель для сетевого кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время