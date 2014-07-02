Echipat cu sac de filtrare fleece extrem de eficient care permite un volum de filtrare de pana la trei ori mai mare comparativ cu un sac din hartie. Acesta este un avantaj care genereaza economii deoarece perioadele de functionare dintre inlocuirile filtrelor sunt mai lungi. Performantele motorului T 12/1 eco!efficiency, debitul de aer si sistemul de filtrare in 6 trepte (incl. microfiltrul ca si optiune speciala) au fost proiectate astfel incat sa se evite pierderea puterii de aspiratie. Centrul de gravitatie jos ofera stabilitate. Cablul de alimentare poate fi rulat in spatiul de depozitare sau pe un carlig de cablu pliabil, ca solutie rapida, in cazul schimbarii frecvente a locatiei, de ex., curatarea obiectelor din hoteluri, etc. Functie speciala: accesoriul pentru podea poate fi introdus in suportul de pentru accesorii (de pe spatele aparatului) si poate fi folosit ca solutie de fixare a accesoriului pe masina dupa terminarea operatiunii. Furtunul de aspiratie de pe unitate are un sistem de fixare cu clema simplu, dar eficient. Nu trebuie decat sa impingeti furtunul catre admisia aparatului si se cupleaza o garnitura elastica - nimic mai mult. Sistemul asigura faptul ca furtunul de aspiratie nu se desprinde cand este tras de utilizator. Noul sistem cu clema (inlocuire fara scule) de pe curbura permite extinderea cu usurinta a furtunului de aspiratie cu alti 2,5 m (furtun aspirator cu prelungire suplimentara - cod comanda 6.906-237.0), de ex., curatarea treptelor, scarilor,etc. Cu peria electrica ESB 28 (accesoriu suplimentar), T 12/1 eco!efficiency se transforma intr-un aspirator cu perie. Daca standardele igienice sunt foarte stringente, se poate monta un filtru HEPA (in locul filtrului standard de evacuare a aerului) care retine particulele foarte fine (99,95% rata retentie), in plus fata de filtrul de hartie.