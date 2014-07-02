Aspirator profesional uscat T 12/1 eco!efficiency
Noul T 12/1 eco!efficiency Kärcher este un aspirator extrem de eficient si silentios, adecvat cu precadere pentru companiile de curatenie, hoteluri si restaurante, birouri, magazine, spitale, precum si in gospodarii.Aparatul este prevazut cu un comutator cu pedala pentru operarea usoara, precum si cu doua role spate si doua rotile fata pentru manevrabilitate maxima. Rezultatul: un aspirator uscat de clasa medie puternic si rezistent.
Echipat cu sac de filtrare fleece extrem de eficient care permite un volum de filtrare de pana la trei ori mai mare comparativ cu un sac din hartie. Acesta este un avantaj care genereaza economii deoarece perioadele de functionare dintre inlocuirile filtrelor sunt mai lungi. Performantele motorului T 12/1 eco!efficiency, debitul de aer si sistemul de filtrare in 6 trepte (incl. microfiltrul ca si optiune speciala) au fost proiectate astfel incat sa se evite pierderea puterii de aspiratie. Centrul de gravitatie jos ofera stabilitate. Cablul de alimentare poate fi rulat in spatiul de depozitare sau pe un carlig de cablu pliabil, ca solutie rapida, in cazul schimbarii frecvente a locatiei, de ex., curatarea obiectelor din hoteluri, etc. Functie speciala: accesoriul pentru podea poate fi introdus in suportul de pentru accesorii (de pe spatele aparatului) si poate fi folosit ca solutie de fixare a accesoriului pe masina dupa terminarea operatiunii. Furtunul de aspiratie de pe unitate are un sistem de fixare cu clema simplu, dar eficient. Nu trebuie decat sa impingeti furtunul catre admisia aparatului si se cupleaza o garnitura elastica - nimic mai mult. Sistemul asigura faptul ca furtunul de aspiratie nu se desprinde cand este tras de utilizator. Noul sistem cu clema (inlocuire fara scule) de pe curbura permite extinderea cu usurinta a furtunului de aspiratie cu alti 2,5 m (furtun aspirator cu prelungire suplimentara - cod comanda 6.906-237.0), de ex., curatarea treptelor, scarilor,etc. Cu peria electrica ESB 28 (accesoriu suplimentar), T 12/1 eco!efficiency se transforma intr-un aspirator cu perie. Daca standardele igienice sunt foarte stringente, se poate monta un filtru HEPA (in locul filtrului standard de evacuare a aerului) care retine particulele foarte fine (99,95% rata retentie), in plus fata de filtrul de hartie.
Caracteristici si beneficii
Astfel este plăcut sa economiseşti energie!
Depozitare integrata a cablului
- Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Nivel de zgomot scazut
Ușor de servisat
- Înlocuirea simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Debit aer (l/s)
|46
|Performanță evaluată (W)
|500
|Capacitate container (l)
|12
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Suport integrat cablu de rețea
- Cârlig pentru cablu
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot, inclusiv pe timp de noapte.