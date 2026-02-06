Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic

Легкий и прочный пылесос для сухой уборки T 8/1 Classic с 8-литровым контейнером сочетает в себе высокий уровень комфорта при работе с высокой мощностью всасывания и отличным соотношением цены и качества.

Высокий уровень комфорта при работе и высокая мощность всасывания в одной машине для вас! Пылесос для сухой уборки T 8/1 Classic, с одной стороны, отличается превосходной производительностью уборки и 8-литровым улавливающим поддоном, гарантирующим длительные интервалы работы. С другой стороны, продуманная концепция управления аппаратом облегчает работу. Большой ножной переключатель и практичный держатель аспирационной трубки — это лишь часть концепции комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 роликами с плавным ходом и колесиками облегчают транспортировку машины по ступеням или даже на большие расстояния. Даже замена фильтрующего мешка невероятно проста и быстра благодаря двум выступам на головке турбины. Большой постоянный фильтр для оптимального отделения пыли также можно мыть.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic: Большой круглый постоянный основной фильтр
Большой круглый постоянный основной фильтр
Позволяет пылесосить как с мешочным фильтром, так и без него. Гарантирует оптимальное отделение пыли.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic: Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Практичная хранение аксессуаров на задней панели.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic: Большой держатель для кабеля
Большой держатель для кабеля
Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Педальный выключатель для дополнительного удобства
  • Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Разрежение (мбар/кПа) 285 / 28,5
Расход воздуха (л/с) 47
Потребляемая мощность (Вт) 1600
Объем мусоросборника (л) 8
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 355 x 310 x 350

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 м
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Насадка для мягкой мебели
  • Щелевая насадка
  • Щеточная насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Держатель для сетевого кабеля

Видео

Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова