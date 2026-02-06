Высокий уровень комфорта при работе и высокая мощность всасывания в одной машине для вас! Пылесос для сухой уборки T 8/1 Classic, с одной стороны, отличается превосходной производительностью уборки и 8-литровым улавливающим поддоном, гарантирующим длительные интервалы работы. С другой стороны, продуманная концепция управления аппаратом облегчает работу. Большой ножной переключатель и практичный держатель аспирационной трубки — это лишь часть концепции комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 роликами с плавным ходом и колесиками облегчают транспортировку машины по ступеням или даже на большие расстояния. Даже замена фильтрующего мешка невероятно проста и быстра благодаря двум выступам на головке турбины. Большой постоянный фильтр для оптимального отделения пыли также можно мыть.