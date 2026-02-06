Профессиональный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic
Легкий и прочный пылесос для сухой уборки T 8/1 Classic с 8-литровым контейнером сочетает в себе высокий уровень комфорта при работе с высокой мощностью всасывания и отличным соотношением цены и качества.
Высокий уровень комфорта при работе и высокая мощность всасывания в одной машине для вас! Пылесос для сухой уборки T 8/1 Classic, с одной стороны, отличается превосходной производительностью уборки и 8-литровым улавливающим поддоном, гарантирующим длительные интервалы работы. С другой стороны, продуманная концепция управления аппаратом облегчает работу. Большой ножной переключатель и практичный держатель аспирационной трубки — это лишь часть концепции комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 роликами с плавным ходом и колесиками облегчают транспортировку машины по ступеням или даже на большие расстояния. Даже замена фильтрующего мешка невероятно проста и быстра благодаря двум выступам на головке турбины. Большой постоянный фильтр для оптимального отделения пыли также можно мыть.
Особенности и преимущества
Большой круглый постоянный основной фильтрПозволяет пылесосить как с мешочным фильтром, так и без него. Гарантирует оптимальное отделение пыли.
Хранение аксессуаров на корпусе аппаратаПрактичная хранение аксессуаров на задней панели.
Большой держатель для кабеляКабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|285 / 28,5
|Расход воздуха (л/с)
|47
|Потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Объем мусоросборника (л)
|8
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|355 x 310 x 350
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с коленом
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 м
- Материал всасывающих трубок.: Сталь
- Комбинированная насадка для пола.
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Держатель для сетевого кабеля
