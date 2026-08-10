Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1
Щеточный очиститель ковров с рабочей шириной 300 мм, запатентованной центробежной муфтой, съемной всасывающей трубкой, ручной регулировкой роликовой щетки, эргономичной ручкой и трехступенчатой системой фильтрации. Включает аксессуары.
Высокопроизводительный пылесос для ковров CV 30/1 сочетает в себе профессиональную уборку пылесосом, чистку щеткой и обслуживание в одном устройстве. Он идеально подходит для использования в магазинах, выставочных залах, офисах, билетных кассах, больницах, домах престарелых, гостиницах, ресторанах и в домашних условиях, а благодаря рабочей ширине 300 мм можно быстро убирать даже большие площади. Он имеет металлическую подошву для длительного срока службы. Два прочных соединения между блоком щетки и блоком всасывания выдерживают даже высокие нагрузки и подчеркивают высокое качество машины. Щеточный блок и рукоятка легко регулируются на оптимальную рабочую высоту. Если щетка заблокирована крупными предметами, валик автоматически отсоединяется от привода с помощью запатентованной центробежной муфты. Съемная всасывающая трубка со встроенным гофрированным всасывающим шлангом может достигать практически всех краев, планок, ниш и углов. При необходимости стандартную щетку можно быстро заменить на другой тип, например, на более жесткую щетку (специальная принадлежность). Автоматическое отсоединение щетки в режиме ожидания предотвращает деформацию щетки и повреждение коврового покрытия.
Особенности и преимущества
Ручная регулировка цилиндрической щеткиБлагодаря регулировке высоты роликовую щетку можно настроить на любую высоту ворса ковра.
Легкая замена щеток.Есть щетки с жесткими и мягкими щетинками. Их легко заменить без использования дополнительных инструментов.
Превосходная очисткаГибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.
Запатентированное пусковое реле
- Для более длительного срока службы: инновационное, запатентированное пусковое реле, которое защищает щетку от перенагрузки, предотвращая дорогостоящий ремонт
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Рабочая ширина (см)
|30
|Разрежение (мбар/кПа)
|193 / 19,3
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 310 x 1200
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
- пенопластовый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Степень защиты: II