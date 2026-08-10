Высокопроизводительный пылесос для ковров CV 30/1 сочетает в себе профессиональную уборку пылесосом, чистку щеткой и обслуживание в одном устройстве. Он идеально подходит для использования в магазинах, выставочных залах, офисах, билетных кассах, больницах, домах престарелых, гостиницах, ресторанах и в домашних условиях, а благодаря рабочей ширине 300 мм можно быстро убирать даже большие площади. Он имеет металлическую подошву для длительного срока службы. Два прочных соединения между блоком щетки и блоком всасывания выдерживают даже высокие нагрузки и подчеркивают высокое качество машины. Щеточный блок и рукоятка легко регулируются на оптимальную рабочую высоту. Если щетка заблокирована крупными предметами, валик автоматически отсоединяется от привода с помощью запатентованной центробежной муфты. Съемная всасывающая трубка со встроенным гофрированным всасывающим шлангом может достигать практически всех краев, планок, ниш и углов. При необходимости стандартную щетку можно быстро заменить на другой тип, например, на более жесткую щетку (специальная принадлежность). Автоматическое отсоединение щетки в режиме ожидания предотвращает деформацию щетки и повреждение коврового покрытия.