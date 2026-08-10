Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1

Щеточный очиститель ковров с рабочей шириной 300 мм, запатентованной центробежной муфтой, съемной всасывающей трубкой, ручной регулировкой роликовой щетки, эргономичной ручкой и трехступенчатой системой фильтрации. Включает аксессуары.

Высокопроизводительный пылесос для ковров CV 30/1 сочетает в себе профессиональную уборку пылесосом, чистку щеткой и обслуживание в одном устройстве. Он идеально подходит для использования в магазинах, выставочных залах, офисах, билетных кассах, больницах, домах престарелых, гостиницах, ресторанах и в домашних условиях, а благодаря рабочей ширине 300 мм можно быстро убирать даже большие площади. Он имеет металлическую подошву для длительного срока службы. Два прочных соединения между блоком щетки и блоком всасывания выдерживают даже высокие нагрузки и подчеркивают высокое качество машины. Щеточный блок и рукоятка легко регулируются на оптимальную рабочую высоту. Если щетка заблокирована крупными предметами, валик автоматически отсоединяется от привода с помощью запатентованной центробежной муфты. Съемная всасывающая трубка со встроенным гофрированным всасывающим шлангом может достигать практически всех краев, планок, ниш и углов. При необходимости стандартную щетку можно быстро заменить на другой тип, например, на более жесткую щетку (специальная принадлежность). Автоматическое отсоединение щетки в режиме ожидания предотвращает деформацию щетки и повреждение коврового покрытия.

Особенности и преимущества
Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1: Ручная регулировка цилиндрической щетки
Ручная регулировка цилиндрической щетки
Благодаря регулировке высоты роликовую щетку можно настроить на любую высоту ворса ковра.
Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1: Легкая замена щеток.
Легкая замена щеток.
Есть щетки с жесткими и мягкими щетинками. Их легко заменить без использования дополнительных инструментов.
Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1: Превосходная очистка
Превосходная очистка
Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.
Запатентированное пусковое реле
  • Для более длительного срока службы: инновационное, запатентированное пусковое реле, которое защищает щетку от перенагрузки, предотвращая дорогостоящий ремонт
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Рабочая ширина (см) 30
Разрежение (мбар/кПа) 193 / 19,3
Расход воздуха (л/с) 43
Объем мусоросборника (л) 5,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 310 x 1200

Scope of supply

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
  • пенопластовый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Регулируемая по высоте рукоятка
  • Степень защиты: II
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова