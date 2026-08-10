Aparatul de înaltă performanță pentru curăţat covoare, CV 30/1, combină aspirarea, periajul şi întreţinerea profesională într-o singură unitate. Este ideal pentru utilizarea în magazine, spații de prezentare, birouri, săli de bal, spitale, cămine de îngrijire, hoteluri, restaurante și gospodării, iar mulțumită lățimii de lucru de 300 mm, chiar și zonele mari pot fi curățate rapid. Dispune de o placă de bază metalică pentru o durată lungă de viață. Cele două articulații robuste dintre unitatea de periere și unitatea de aspirare rezistă chiar și solicitărilor ridicate și subliniază calitatea înaltă a aparatului. Unitatea de periere și mânerul pot fi reglate cu ușurință la înălțimea optimă de lucru. În cazul în care peria este blocată de obiecte mari, peria rotativă este decuplată în mod automat de la sistemul de acționare prin intermediul cuplajul centrifugal brevetat. Tubul de aspirare detașabil cu furtun ondulat integrat de aspirație poate ajunge practic la toate marginile, benzile, nișele și colțurile dorite. Dacă este necesar, peria standard poate fi înlocuită rapid cu o alta de alt tip, cum ar fi o perie mai dură (accesoriu special). Decuplarea automată a periei în modul inactiv împiedică deformarea benzii de periere, sau deteriorarea covoarelor.