Aspirator vertical cu perie CV 30/1
Aparat de curățat covoare tip perie cu lățime de lucru de 300 mm, cuplaj centrifugal brevetat, tub de aspirare detașabil, reglare manuală a periei cilindrice, mâner ergonomic și sistem de filtrare în trei etape. Include accesorii.
Aparatul de înaltă performanță pentru curăţat covoare, CV 30/1, combină aspirarea, periajul şi întreţinerea profesională într-o singură unitate. Este ideal pentru utilizarea în magazine, spații de prezentare, birouri, săli de bal, spitale, cămine de îngrijire, hoteluri, restaurante și gospodării, iar mulțumită lățimii de lucru de 300 mm, chiar și zonele mari pot fi curățate rapid. Dispune de o placă de bază metalică pentru o durată lungă de viață. Cele două articulații robuste dintre unitatea de periere și unitatea de aspirare rezistă chiar și solicitărilor ridicate și subliniază calitatea înaltă a aparatului. Unitatea de periere și mânerul pot fi reglate cu ușurință la înălțimea optimă de lucru. În cazul în care peria este blocată de obiecte mari, peria rotativă este decuplată în mod automat de la sistemul de acționare prin intermediul cuplajul centrifugal brevetat. Tubul de aspirare detașabil cu furtun ondulat integrat de aspirație poate ajunge practic la toate marginile, benzile, nișele și colțurile dorite. Dacă este necesar, peria standard poate fi înlocuită rapid cu o alta de alt tip, cum ar fi o perie mai dură (accesoriu special). Decuplarea automată a periei în modul inactiv împiedică deformarea benzii de periere, sau deteriorarea covoarelor.
Caracteristici si beneficii
Setare manuala a periilor cu valtDatorită reglării înalțimii, peria rotativă poate fi reglată la orice înălțime a covorului.
Schimbare usoara a perilorPerile sunt disponibile in calitatile tare si moale. Ele pot fi schimbate fara scule.
Posibilitate buna de curatareFurtunul pentru aspirare extensibil poate fi scos cu usurinta. Astfel pot fi indepartate usor blocajele.
Cuplu pentru forta centrifugala patentata
- Pentru durata mai lunga de viata: cuplul pentru forta centrifugala patentata protejeaza intregul cap de perie impotriva supraincarcarii si impiedica astfel costuri de service.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Lățime de lucru (cm)
|30
|Vacuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Debit aer (l/s)
|43
|Capacitate container (l)
|5,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|320 x 310 x 1200
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Perii valt standard: 1 Bucată
- filtru de spumă: 1 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Maner cu inaltime reglabila
- Clasa de protecție: II