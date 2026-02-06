Профессиональный щеточный пылесос CV 30/1 *EU
Особенности и преимущества
Ручная регулировка цилиндрической щеткиБлагодаря регулировке высоты роликовую щетку можно настроить на любую высоту ворса ковра.
Замена щетки без применения инструментовБыстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Система быстрой замены кабеляЗамена кабеля питания не требует специальных навыков, экономит время и средства
Запатентированное пусковое реле
- Для более длительного срока службы: инновационное, запатентированное пусковое реле, которое защищает щетку от перенагрузки, предотвращая дорогостоящий ремонт
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|30
|Разрежение (мбар/кПа)
|193 / 19,3
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
- пенопластовый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Степень защиты: II
Видео