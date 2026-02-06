Aspirator vertical cu perie CV 30/1
Aspiratorul cu perie pentru covoare CV 30/1 impresionează cu un cuplaj centrifugal patentat, sistem de filtrare cu 3 căi, înlocuirea rapida a periei și a cablului de alimentare.
Cu o lățime mare de lucru de 300 mm, aspiratorul vertical CV 30/1 este de asemenea ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari - fie în comerțul cu amănuntul, în showroom-uri, în sectorul hotelier și în restaurante, fie în multe alte aplicații. De asemenea, muchiile, șinele și alveolele mici sunt curățate fără efort, rapid și intens utilizând un tub detașabil de aspirație cu un furtun de aspirație extensibil. Detaliile inovatoare ale echipamentelor, cum ar fi cuplarea centrifugală patentată, care eliberează automat cilindrul în cazul în care peria este blocată de murdărie sau eliberarea automată a periei, care împiedică deformarea benzilor de perie, precum și deteriorarea covorului în poziție inactivă, sunt dovada a conceptului de mașină inteligent și sigur. Două balamale robuste între capul periei și partea de aspirație, precum și placa de alunecare din plastic de înaltă calitate sunt reprezentative. Manipularea este de asemenea confortabilă: dacă este necesar, peria poate fi înlocuită cu ușurință fără a fi nevoie de unelte. Și chiar și cablul de alimentare poate fi înlocuit în timpul lucrărilor de service fără nici o cunoaștere prealabilă datorită sistemului de schimbare rapidă.
Caracteristici si beneficii
Setare manuala a periilor cu valtDatorită reglării înalțimii, peria rotativă poate fi reglată la orice înălțime a covorului.
Înlocuirea fara ustensile a perieiÎnlocuirea rapidă a periei cilindrice fără a avea nevoie de nici o unealtă.
Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentareÎnlocuire rapidă și cu costuri reduse a cablului de alimentare fără cunoștințe tehnice.
Cuplu pentru forta centrifugala patentata
- Pentru durata mai lunga de viata: cuplul pentru forta centrifugala patentata protejeaza intregul cap de perie impotriva supraincarcarii si impiedica astfel costuri de service.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (cm)
|30
|Vacuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Debit aer (l/s)
|43
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|5,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Perii valt standard: 1 Bucată
- filtru de spumă: 1 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
- Maner cu inaltime reglabila
- Clasa de protecție: II
Video