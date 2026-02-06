К 90-летнему юбилею Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition черного цвета — первый пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе для профессиональной уборки всех ковровых и твердых поверхностей. Он идеально адаптируется к напольному покрытию благодаря автоматическому распознаванию пола. Мощная щетка тщательно очищает волокна текстильных полов и заметно их выпрямляет. Благодаря исключительно низкой высоте подъезда пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе также без труда убирает под кроватями и столами. Еще одно преимущество: быстрая и гигиеничная функция самоочистки. Волосы, собранные роликовой щеткой, срезаются с помощью ножного переключателя, а остатки затем автоматически всасываются. Пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе имеет очень удобную конструкцию и оснащен инновационной ручкой: выключатель, режим eco!efficiency и светодиодный дисплей, показывающий оставшееся время работы аккумулятора. Обратите внимание: для этой версии аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно. Сверхэффективный фильтр HEPA-14 также доступен в качестве дополнительной опции. Особенностью Anniversary Edition является то, что в комплект поставки включены 11 флисовых фильтровальных мешков в честь юбилея компании.