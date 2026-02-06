Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition

Первый профессиональный аккумуляторный пылесос вертикального щеточного типа для всех ковровых и твердых поверхностей: CV 30/2 Bp Anniversary Edition черного цвета. С автоматическим распознаванием пола, низким дорожным просветом и функцией щеточной уборки.

К 90-летнему юбилею Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition черного цвета — первый пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе для профессиональной уборки всех ковровых и твердых поверхностей. Он идеально адаптируется к напольному покрытию благодаря автоматическому распознаванию пола. Мощная щетка тщательно очищает волокна текстильных полов и заметно их выпрямляет. Благодаря исключительно низкой высоте подъезда пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе также без труда убирает под кроватями и столами. Еще одно преимущество: быстрая и гигиеничная функция самоочистки. Волосы, собранные роликовой щеткой, срезаются с помощью ножного переключателя, а остатки затем автоматически всасываются. Пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе имеет очень удобную конструкцию и оснащен инновационной ручкой: выключатель, режим eco!efficiency и светодиодный дисплей, показывающий оставшееся время работы аккумулятора. Обратите внимание: для этой версии аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно. Сверхэффективный фильтр HEPA-14 также доступен в качестве дополнительной опции. Особенностью Anniversary Edition является то, что в комплект поставки включены 11 флисовых фильтровальных мешков в честь юбилея компании.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition: Автоматическое определение уровня пола
Автоматическое определение уровня пола
Автоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition: Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателя
Волосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition: Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеем
С эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
  • Гибкий пылесос можно разместить на полу.
  • Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
  • Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Разрежение (мбар/кПа) 187 / 18,7
Расход воздуха (л/с) 34
Потребляемая мощность (Вт) 420
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Объем мусоросборника (л) 3
Рабочая ширина (см) 30
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) 200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 68
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 9,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 310 x 1150

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
  • Количество роликовых щеток: 1 шт.
  • Цвет роликовых щеток: Черный
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг

Оснащение

  • Материал фильтр-мешков: Флис
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Области применения
  • Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова