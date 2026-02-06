Аккумуляторный щеточный пылесос CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Первый профессиональный аккумуляторный пылесос вертикального щеточного типа для всех ковровых и твердых поверхностей: CV 30/2 Bp Anniversary Edition черного цвета. С автоматическим распознаванием пола, низким дорожным просветом и функцией щеточной уборки.
К 90-летнему юбилею Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition черного цвета — первый пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе для профессиональной уборки всех ковровых и твердых поверхностей. Он идеально адаптируется к напольному покрытию благодаря автоматическому распознаванию пола. Мощная щетка тщательно очищает волокна текстильных полов и заметно их выпрямляет. Благодаря исключительно низкой высоте подъезда пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе также без труда убирает под кроватями и столами. Еще одно преимущество: быстрая и гигиеничная функция самоочистки. Волосы, собранные роликовой щеткой, срезаются с помощью ножного переключателя, а остатки затем автоматически всасываются. Пылесос с вертикальной щеткой на аккумуляторе имеет очень удобную конструкцию и оснащен инновационной ручкой: выключатель, режим eco!efficiency и светодиодный дисплей, показывающий оставшееся время работы аккумулятора. Обратите внимание: для этой версии аккумулятор Kärcher Battery Power+ и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно. Сверхэффективный фильтр HEPA-14 также доступен в качестве дополнительной опции. Особенностью Anniversary Edition является то, что в комплект поставки включены 11 флисовых фильтровальных мешков в честь юбилея компании.
Особенности и преимущества
Автоматическое определение уровня полаАвтоматическая адаптация производительности уборки к соответствующей поверхности. Превосходные результаты уборки текстильных и твердых напольных покрытий.
Функция самоочистки роликовой щетки с помощью ножного выключателяВолосы, собранные щеткой, отделяются и всасываются пылесосом. Быстрая и эффективная очистка роликовой щетки без необходимости ее снятия. Бесконтактная, следовательно, особенно гигиеничная очистка роликовой щетки.
Многофункциональная инновационная ручка со светодиодным дисплеемС эргономичным выключателем. С режимом eco!efficiency: продлевает время работы аккумулятора, снижает уровень шума во время работы. Светодиодный дисплей с практичным отображением остаточного времени работы аккумулятора.
Компактная конструкция с очень малой высотой щеточного узла
- Гибкий пылесос можно разместить на полу.
- Позволяет без усилий пылесосить под кроватями и другой мебелью.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+ 36 В
- Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+ и аккумуляторами Battery Power на 36 В.
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Разрежение (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Потребляемая мощность (Вт)
|420
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Объем мусоросборника (л)
|3
|Рабочая ширина (см)
|30
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|200 (6,0 Aч) / 250 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 32 (6,0 Aч) Режим eco!efficiency: / макс. 67 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 47 (7,5 Ач)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|44 / 68
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество фильтр-мешков: 10 шт.
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Жесткость роликовой щетки: средне мягкая
- Количество роликовых щеток: 1 шт.
- Цвет роликовых щеток: Черный
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
Оснащение
- Материал фильтр-мешков: Флис
Области применения
- Специально рекомендуется для клининга и уборки в гостиницах
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.