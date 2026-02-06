Aspirator vertical cu acumulator CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Primul aspirator vertical cu perii cu baterii profesional pentru toate suprafețele cu covoare și dure: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru. Cu detectare automată a podelei, gardă la sol redusă și funcție de curățare a periei.
Pentru aniversarea a 90 de ani Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru este primul aspirator vertical cu perii cu baterii pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor cu covoare și dure. Se adaptează perfect la tipul de pardoseală datorită detectării automate a podelei. Peria puternică curăță temeinic fibrele pardoselilor textile și le îndreptează vizibil. Datorită înălțimii sale excepțional de mici, aspiratorul vertical cu perii cu baterii curăță fără efort și sub paturi și mese. Un alt avantaj: funcție de autocurățare rapidă și igienică. Părul preluat de peria cilindrică este tăiat folosind comutatorul de la picior, iar resturile sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul vertical cu perii cu baterii are un design foarte ușor de utilizat și dispune de un mâner inovator: comutator on/off, mod eco!efficiency și afișaj LED care indică timpul de funcționare rămas al bateriei. Vă rugăm să rețineți: pentru această versiune, bateria Kärcher Battery Power+ și încărcătorul de baterii compatibil trebuie comandate separat. Un filtru HEPA-14 ultra-eficient este, de asemenea, disponibil ca opțiune suplimentară. Caracteristica specială a ediției aniversare este că un total de 11saci de filtrare din fleece sunt incluse în scopul livrării pentru a marca aniversarea companiei.
Caracteristici si beneficii
Detectare automată a podeleiAdaptarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă. Rezultate superbe de curățare pe podele textile și dure.
Funcția de autocurățare a periei cu role folosind comutatorul cu piciorFirele de păr culese de perie sunt separate și aspirate. Curățare rapidă și eficientă a periei cu role fără a fi nevoie să o scoateți. Curățare fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a periei cu role.
Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LEDCu comutator ON/OFF ergonomic. Cu modul eco!efficiency: extinde durata de funcționare a bateriei, reduce zgomotul de funcționare. Afișaj LED cu afișare practică a autonomiei rămase a bateriei.
Design compact cu gardă la sol foarte mică
- Aspiratorul flexibil poate fi aliniat plat pe podea.
- Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte corpuri de mobilier.
Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V
- Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power.
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Vacuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Debit aer (l/s)
|34
|Performanță evaluată (W)
|420
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|64
|Capacitate container (l)
|3
|Lățime de lucru (cm)
|30
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 32 (6,0 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 47 (7,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 68
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Duritate perie rolă: mediu moale
- Cantitate perii rolă: 1 Bucată
- Culoare perie rolă: Negru
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
Echipament
- Material sac de filtrare: Pâslă
Domenii de intrebuintare
- Foarte recomandat pentru aplicații de curățare a clădirilor și a sectorului hotelier
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare