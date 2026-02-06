Pentru aniversarea a 90 de ani Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru este primul aspirator vertical cu perii cu baterii pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor cu covoare și dure. Se adaptează perfect la tipul de pardoseală datorită detectării automate a podelei. Peria puternică curăță temeinic fibrele pardoselilor textile și le îndreptează vizibil. Datorită înălțimii sale excepțional de mici, aspiratorul vertical cu perii cu baterii curăță fără efort și sub paturi și mese. Un alt avantaj: funcție de autocurățare rapidă și igienică. Părul preluat de peria cilindrică este tăiat folosind comutatorul de la picior, iar resturile sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul vertical cu perii cu baterii are un design foarte ușor de utilizat și dispune de un mâner inovator: comutator on/off, mod eco!efficiency și afișaj LED care indică timpul de funcționare rămas al bateriei. Vă rugăm să rețineți: pentru această versiune, bateria Kärcher Battery Power+ și încărcătorul de baterii compatibil trebuie comandate separat. Un filtru HEPA-14 ultra-eficient este, de asemenea, disponibil ca opțiune suplimentară. Caracteristica specială a ediției aniversare este că un total de 11saci de filtrare din fleece sunt incluse în scopul livrării pentru a marca aniversarea companiei.