Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2

Удовлетворяет самые высокие требованиям к производительности, результату уборки и эргономике: щетка-пылесос CV 38/2 проста и удобна в использовании.

Наш вертикальный щеточный пылесос CV 38/2 создан для очень высоких требований к уборке и производительности по площади. Его сверхбольшая рабочая ширина также позволяет очищать большие площади в различных сферах применения, от гостиничного сектора и ресторанов до розничной торговли и выставочных залов. Небольшой вес позволяет работать дольше без усталости, в то время как аксессуары, встроенные в устройство, делают очистку кромок или ниш удобной и простой, а оптическая регулировка щетки позволяет точно настроить щетку по высоте волокна ковра. Система быстрой смены кабеля питания во время обслуживания, замена щетки без инструментов, а также ручка, которая идеально лежит в руке, также имеют эргономичный дизайн. Специально разработанная и запатентованная система удаления также обеспечивает почти беспыльную замену чрезвычайно прочных на разрыв мешочных фильтров из нетканого материала.

Особенности и преимущества
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2: Световой индикатор
Световой индикатор
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2: Система быстрой замены кабеля
Система быстрой замены кабеля
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2: Превосходная очистка
Превосходная очистка
Замена щетки без применения инструментов
  • Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 38
Разрежение (мбар/кПа) 200 / 20
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 5,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 150
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,8
Вес (с упаковкой) (кг) 11,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 370 x 390 x 1215

Scope of supply

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
  • Регулируемая по высоте рукоятка
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2

Видео

Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
Принадлежности
