Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2
Удовлетворяет самые высокие требованиям к производительности, результату уборки и эргономике: щетка-пылесос CV 38/2 проста и удобна в использовании.
Наш вертикальный щеточный пылесос CV 38/2 создан для очень высоких требований к уборке и производительности по площади. Его сверхбольшая рабочая ширина также позволяет очищать большие площади в различных сферах применения, от гостиничного сектора и ресторанов до розничной торговли и выставочных залов. Небольшой вес позволяет работать дольше без усталости, в то время как аксессуары, встроенные в устройство, делают очистку кромок или ниш удобной и простой, а оптическая регулировка щетки позволяет точно настроить щетку по высоте волокна ковра. Система быстрой смены кабеля питания во время обслуживания, замена щетки без инструментов, а также ручка, которая идеально лежит в руке, также имеют эргономичный дизайн. Специально разработанная и запатентованная система удаления также обеспечивает почти беспыльную замену чрезвычайно прочных на разрыв мешочных фильтров из нетканого материала.
Особенности и преимущества
Световой индикатор
Система быстрой замены кабеля
Превосходная очистка
Замена щетки без применения инструментов
- Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|38
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|150
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Регулируемая по высоте рукоятка
Видео
Области применения
- Ковровое покрытие
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах