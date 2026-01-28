Aspirator vertical cu perie CV 38/2
Îndeplinește cele mai înalte cerințe în ceea ce privește performanță, rezultat perfect de curățare și ergonomie: Aspiratorul cu perii CV 38/2 care este simplu și ușor de utilizat. Echipat cu multe detalii care economisesc timpul dvs.
Proiectat pentru cerințe foarte înalte în ceea ce privește curățarea și performanța: aspiratorul nostru vertical cu perie CV 38/2. Lățimea de lucru este lată, fapt ce permite curățarea suprafețelor mari în termen restrâns în diferite domenii de la cel hotelier și restaurante până la comerțul cu amănuntul în showroom-uri. Greutatea redusă face posibilă durată de lucru mai lungă, fără oboseală, în timp ce accesoriile integrate pe dispozitiv fac curățarea marginilor sau alcovurilor mai simplă. Înlocuirea fără scule a periei, precum și mânerul comod, sunt, de asemenea, proiectate ergonomic. Un sistem de îndepărtare a reziduurilor patentat asigură, înlocuirea fără praf a pungilor filtrante din fleece extrem de rezistente la rupere.
Caracteristici si beneficii
Lumina de control
Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentare
Posibilitate buna de curatare
Înlocuirea fara ustensile a periei
- Înlocuirea rapidă a periei cilindrice fără a avea nevoie de nici o unealtă.
Integrare ușoară a accesoriilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (cm)
|38
|Vacuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|5,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Putere motor perii (W)
|150
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Perii valt standard: 1 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
- Maner cu inaltime reglabila
Video
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri