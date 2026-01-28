Aspirator vertical cu perie CV 38/2

Îndeplinește cele mai înalte cerințe în ceea ce privește performanță, rezultat perfect de curățare și ergonomie: Aspiratorul cu perii CV 38/2 care este simplu și ușor de utilizat. Echipat cu multe detalii care economisesc timpul dvs.

Proiectat pentru cerințe foarte înalte în ceea ce privește curățarea și performanța: aspiratorul nostru vertical cu perie CV 38/2. Lățimea de lucru este lată, fapt ce permite curățarea suprafețelor mari în termen restrâns în diferite domenii de la cel hotelier și restaurante până la comerțul cu amănuntul în showroom-uri. Greutatea redusă face posibilă durată de lucru mai lungă, fără oboseală, în timp ce accesoriile integrate pe dispozitiv fac curățarea marginilor sau alcovurilor mai simplă. Înlocuirea fără scule a periei, precum și mânerul comod, sunt, de asemenea, proiectate ergonomic. Un sistem de îndepărtare a reziduurilor patentat asigură, înlocuirea fără praf a pungilor filtrante din fleece extrem de rezistente la rupere.

Caracteristici si beneficii
Aspirator vertical cu perie CV 38/2: Lumina de control
Lumina de control
Aspirator vertical cu perie CV 38/2: Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentare
Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentare
Aspirator vertical cu perie CV 38/2: Posibilitate buna de curatare
Posibilitate buna de curatare
Înlocuirea fara ustensile a periei
  • Înlocuirea rapidă a periei cilindrice fără a avea nevoie de nici o unealtă.
Integrare ușoară a accesoriilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Lățime de lucru (cm) 38
Vacuum (mbar/kPa) 200 / 20
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 5,5
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 12
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 65
Putere motor perii (W) 150
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 8,8
Greutate cu ambalaj (kg) 11,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 370 x 390 x 1215

Scope of supply

  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Ţeava de aspiraţie detaşabila
  • Furtun extensibil de aspiraţie
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Perii valt standard: 1 Bucată

Echipament

  • Indicator pentru starea filtrului
  • Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
  • Maner cu inaltime reglabila
Aspirator vertical cu perie CV 38/2

Video

Domenii de intrebuintare
  • Covor
  • Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
Accesorii
