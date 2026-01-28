Proiectat pentru cerințe foarte înalte în ceea ce privește curățarea și performanța: aspiratorul nostru vertical cu perie CV 38/2. Lățimea de lucru este lată, fapt ce permite curățarea suprafețelor mari în termen restrâns în diferite domenii de la cel hotelier și restaurante până la comerțul cu amănuntul în showroom-uri. Greutatea redusă face posibilă durată de lucru mai lungă, fără oboseală, în timp ce accesoriile integrate pe dispozitiv fac curățarea marginilor sau alcovurilor mai simplă. Înlocuirea fără scule a periei, precum și mânerul comod, sunt, de asemenea, proiectate ergonomic. Un sistem de îndepărtare a reziduurilor patentat asigură, înlocuirea fără praf a pungilor filtrante din fleece extrem de rezistente la rupere.