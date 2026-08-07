Профессиональный щеточный пылесос CV 48/2
Эргономичный вертикальный щеточный пылесос CV 48/2 со встроенными аксессуарами и держателями для кабелей, заменой щеток без инструментов и системой быстрой замены силового кабеля. Высокая производительность по площади.
Очень прост в эксплуатации, в стандартной комплектации оснащен умными дополнительными функциями и идеально подходит для больших площадей с особенно большой рабочей шириной: наш вертикальный щеточный пылесос CV 48/2 оснащен всем необходимым для быстрой, эффективной и бережной уборки. Благодаря небольшому весу возможна длительная работа без усталости. Аксессуары, встроенные в машину, гарантируют тщательную очистку небольших ниш и кромок. Продуманные решения, такие как оптическая регулировка щетки для точной настройки щетки по высоте волокна или запатентованная система удаления для почти беспыльной замены прочных фильтровальных мешков из нетканого материала, значительно облегчают вашу работу. Оснащение CV 48/2 дополняется системой быстрой замены силового кабеля, а также возможностью замены щеток без инструментов. Мощная машина подходит для самых разных применений, от гостиничного сектора и ресторанов до розничной торговли и общественных зданий до выставочных залов.
Особенности и преимущества
Световой индикаторСветовой индикатор информирует пользователя о том, что для улучшения результата чистки следует изменить высоту установки щетки.
Система быстрой замены кабеляЗамена кабеля питания не требует специальных навыков, экономит время и средства
Превосходная очисткаГибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.
Замена щетки без применения инструментов
- Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Рабочая ширина (см)
|48
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|150
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|9,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,247
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Рукоятка
- Регулируемая по высоте рукоятка
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