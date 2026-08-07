Очень прост в эксплуатации, в стандартной комплектации оснащен умными дополнительными функциями и идеально подходит для больших площадей с особенно большой рабочей шириной: наш вертикальный щеточный пылесос CV 48/2 оснащен всем необходимым для быстрой, эффективной и бережной уборки. Благодаря небольшому весу возможна длительная работа без усталости. Аксессуары, встроенные в машину, гарантируют тщательную очистку небольших ниш и кромок. Продуманные решения, такие как оптическая регулировка щетки для точной настройки щетки по высоте волокна или запатентованная система удаления для почти беспыльной замены прочных фильтровальных мешков из нетканого материала, значительно облегчают вашу работу. Оснащение CV 48/2 дополняется системой быстрой замены силового кабеля, а также возможностью замены щеток без инструментов. Мощная машина подходит для самых разных применений, от гостиничного сектора и ресторанов до розничной торговли и общественных зданий до выставочных залов.