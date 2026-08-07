Foarte uşor de operat, dotat cu elemente inteligente în standard şi foarte potrivit pentru suprafeţe mari mulțumită lăţimii de lucru deosebit de mari: aspiratorul nostru vertical de tip perie CV 48/2 conține tot ce aveţi nevoie pentru o curăţare rapidă, eficientă şi delicată. Mulțumită greutății sale reduse, este posibilă obținerea unor timpi mari de lucru, fără oboseală. Accesoriile integrate pe aparat garantează că nișele mici, precum și marginile sunt, de asemenea, curățate în mod corespunzător. Soluțiile inteligente, cum ar fi sistemul optic de reglare a periei pentru reglarea precisă a periei la înălțimea fibrelor sau sistemul brevetat de scoatere a sacului pentru înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă rezistentă la rupere vă fac munca mult mai ușoară. Echipamentul CV 48/2 este completat de un sistem de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare, precum și de opțiunea de înlocuire fără unelte a periei. Aparatul puternic este potrivit pentru diverse aplicații, de la sectorul hotelier și restaurante până la comerțul cu amănuntul și clădiri publice, respectiv spații de prezentare.