Aspirator vertical cu perie CV 48/2

Aspirator vertical ergonomic, tip perie, CV 48/2 cu accesorii integrate și suporturi pentru cabluri, înlocuirea fără scule a periei și sistem de schimbare rapidă a cablului de alimentare. Performanță ridicată de suprafață

Foarte uşor de operat, dotat cu elemente inteligente în standard şi foarte potrivit pentru suprafeţe mari mulțumită lăţimii de lucru deosebit de mari: aspiratorul nostru vertical de tip perie CV 48/2 conține tot ce aveţi nevoie pentru o curăţare rapidă, eficientă şi delicată. Mulțumită greutății sale reduse, este posibilă obținerea unor timpi mari de lucru, fără oboseală. Accesoriile integrate pe aparat garantează că nișele mici, precum și marginile sunt, de asemenea, curățate în mod corespunzător. Soluțiile inteligente, cum ar fi sistemul optic de reglare a periei pentru reglarea precisă a periei la înălțimea fibrelor sau sistemul brevetat de scoatere a sacului pentru înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă rezistentă la rupere vă fac munca mult mai ușoară. Echipamentul CV 48/2 este completat de un sistem de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare, precum și de opțiunea de înlocuire fără unelte a periei. Aparatul puternic este potrivit pentru diverse aplicații, de la sectorul hotelier și restaurante până la comerțul cu amănuntul și clădiri publice, respectiv spații de prezentare.

Caracteristici si beneficii
Aspirator vertical cu perie CV 48/2: Lumina de control
Lumina de control
Lumina de control indica cand ar trebui schimbata setarea periei rola astfel incat sa se atinga cel mai bun rezultat de curatare
Aspirator vertical cu perie CV 48/2: Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentare
Sistem de înlocuire rapidă a cablului de alimentare
Înlocuire rapidă și cu costuri reduse a cablului de alimentare fără cunoștințe tehnice.
Aspirator vertical cu perie CV 48/2: Posibilitate buna de curatare
Posibilitate buna de curatare
Furtunul pentru aspirare extensibil poate fi scos cu usurinta. Astfel pot fi indepartate usor blocajele.
Înlocuirea fara ustensile a periei
  • Înlocuirea rapidă a periei cilindrice fără a avea nevoie de nici o unealtă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lățime de lucru (cm) 48
Vacuum (mbar/kPa) 200 / 20
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 5,5
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 12
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 65
Putere motor perii (W) 150
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 9,1
Greutate cu ambalaj (kg) 13,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 370 x 485 x 1215

Scope of supply

  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Ţeava de aspiraţie detaşabila
  • Furtun extensibil de aspiraţie
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Perii valt standard: 1 Bucată

Echipament

  • Indicator pentru starea filtrului
  • Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
  • Mâner
  • Maner cu inaltime reglabila
Aspirator vertical cu perie CV 48/2

Video

Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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