Профессиональный щеточный пылесос CV 48/2 Adv

Щеточный пылесос CV 48/2 Adv отличается прекрасным соотношением цены и качества, эргономичностью, простотой использования и высокой производительностью.

С щеточным пылесосом Karcher CV 48/2 Adv вы сможете проводить интенсивную очистку на таких объектах, как магазины, гостиницы и рестораны, офисы, общественные здания и шоурумы. Поскольку аппарат обладает большой рабочей шириной, уборка даже большой площади проводится быстро и эффективно. Аксессуары, которые входят в комплект, гарантируют, что даже края и закутки будут почищены без проблем, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Такие продуманные решения, как система быстрой замены кабеля "quick-change", система замены и удаления щетки без использования инструментов, запатентированная система замены фильтр-мешков легко, без пыли, подчеркивают преимущества данного аппарата. Пылесос CV 48/2 Adv впечатляет своими эргономическими характеристиками. Такие как, небольшой вес и длительный срок работы.

Особенности и преимущества
Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.
Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 48
Разрежение (мбар/кПа) 200 / 20
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 5,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 150
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,1
Вес (с упаковкой) (кг) 13,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 370 x 485 x 1215

Scope of supply

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Рукоятка
  • Регулируемая по высоте рукоятка
Видео

Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
Принадлежности
