Aspirator vertical cu perie CV 48/2 Adv *EU
Aspiratorul nostru vertical de tip perie, CV 48/2 Adv, impresionează printr-un raport excelent preț-performanță, confort ergonomic ridicat, operare simplă și o performanță ridicată de suprafață.
Cu aspiratorul nostru vertical de tip perie, CV 48/2 Adv, te poziționezi optim pentru aplicații intensive de curățare în comerțul cu amănuntul, sectorul hotelier și restaurante, birouri, clădiri publice sau spații de prezentare. Lățimea de lucru foarte mare a aparatului face posibilă, de asemenea, curățarea, rapidă și eficientă a suprafețelor mari. Accesoriile integrate direct pe aparat garantează că marginile sau nișele de mici dimensiuni pot fi luate în calcul în timpul operațiilor de curățare, în timp ce un dispozitiv optic de reglare a periilor asigură reglarea exactă a înălțimii periilor în funcție de cea a fibrelor. Soluțiile inteligente, cum ar fi sistemul de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare extrem de flexibil, înlocuirea fără unelte a periei, sau sistemul brevetat de scoatere a sacului, pentru înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă extrem de rezistentă la rupere, evidențiază ușurința de utilizare a acestui aparat. CV 48/2 Adv impresionează și prin caracteristicile sale ergonomice. De exemplu, greutatea redusă favorizează timpii mari de lucru, fără eforturi exagerate.
Caracteristici si beneficii
Lumina de control
Posibilitate buna de curatare
Înlocuirea fara ustensile a periei
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (cm)
|48
|Vacuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|5,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Putere motor perii (W)
|150
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|370 x 485 x 1215
Scope of supply
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Perii valt standard: 1 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Flexibil
- Mâner
- Maner cu inaltime reglabila
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri