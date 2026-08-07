Универсальный щеточный пылесос CV 60/2 RS с двумя вращающимися в противоположных направлениях роликовыми щетками и практичной боковой щеткой идеально подходит для уборки текстильных напольных покрытий и всех видов твердых поверхностей. Для уборки небольших площадей устройство предлагает алюминиевый всасывающий шланг с всасывающей трубкой в стандартной комплектации и комбинированную насадку для пола, а также маленькие насадки. Зарядное устройство и аккумуляторы не входят в комплект поставки. Пакет Bp доступен только с батареей ABS, 2.641-669.7 и одновременным заказом устройства.