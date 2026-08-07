Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS
Универсальный щеточный пылесос. Идеально подходит для текстильных напольных покрытий и твердых поверхностей. Стандартная комплектация: зарядное устройство и аккумуляторы не входят в комплект поставки.
Универсальный щеточный пылесос CV 60/2 RS с двумя вращающимися в противоположных направлениях роликовыми щетками и практичной боковой щеткой идеально подходит для уборки текстильных напольных покрытий и всех видов твердых поверхностей. Для уборки небольших площадей устройство предлагает алюминиевый всасывающий шланг с всасывающей трубкой в стандартной комплектации и комбинированную насадку для пола, а также маленькие насадки. Зарядное устройство и аккумуляторы не входят в комплект поставки. Пакет Bp доступен только с батареей ABS, 2.641-669.7 и одновременным заказом устройства.
Особенности и преимущества
Система цилиндрических щеток встречного вращенияДля мягких и твердых напольных покрытий - без замены щеток. Ролики автоматически подстраивают машину под тип поверхности
Всасывающая трубка с удлиненным шлангомВсасывающая трубка позволяет легко очищать ступеньки и углы даже в труднодоступных местах. При необходимости шланг также можно удлинить.
Машина может быть полностью открытаПростая замена батареи и фильтровального мешка. Простота в обслуживании
Тонкий дизайн
- Чрезвычайно маневренный.
- Подходит для любого лифта – идеально подходит для уборки в многоэтажных домах.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Рабочая ширина (см)
|61
|Разрежение (мбар/кПа)
|117 / 11,7
|Расход воздуха (л/с)
|34
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 32
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|373
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|135
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Стандартная роликовая щетка: 2 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Степень защиты: II
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