Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS

Универсальный щеточный пылесос. Идеально подходит для текстильных напольных покрытий и твердых поверхностей. Стандартная комплектация: зарядное устройство и аккумуляторы не входят в комплект поставки.

Универсальный щеточный пылесос CV 60/2 RS с двумя вращающимися в противоположных направлениях роликовыми щетками и практичной боковой щеткой идеально подходит для уборки текстильных напольных покрытий и всех видов твердых поверхностей. Для уборки небольших площадей устройство предлагает алюминиевый всасывающий шланг с всасывающей трубкой в стандартной комплектации и комбинированную насадку для пола, а также маленькие насадки. Зарядное устройство и аккумуляторы не входят в комплект поставки. Пакет Bp доступен только с батареей ABS, 2.641-669.7 и одновременным заказом устройства.

Особенности и преимущества
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS: Система цилиндрических щеток встречного вращения
Система цилиндрических щеток встречного вращения
Для мягких и твердых напольных покрытий - без замены щеток. Ролики автоматически подстраивают машину под тип поверхности
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS: Всасывающая трубка с удлиненным шлангом
Всасывающая трубка с удлиненным шлангом
Всасывающая трубка позволяет легко очищать ступеньки и углы даже в труднодоступных местах. При необходимости шланг также можно удлинить.
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS: Машина может быть полностью открыта
Машина может быть полностью открыта
Простая замена батареи и фильтровального мешка. Простота в обслуживании
Тонкий дизайн
  • Чрезвычайно маневренный.
  • Подходит для любого лифта – идеально подходит для уборки в многоэтажных домах.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Рабочая ширина (см) 61
Разрежение (мбар/кПа) 117 / 11,7
Расход воздуха (л/с) 34
Объем мусоросборника (л) 17
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 32
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 373
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 135
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Стандартная роликовая щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Степень защиты: II

Видео

Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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